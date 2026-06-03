Si saliste de casa sin paraguas o planeas transitar por las principales avenidas de la ciudad, detente un momento. Las lluvias matutinas de hoy no son un evento aislado y podrían complicar tu regreso a casa si no tomas precauciones inmediatas.

Este miércoles 3 de julio de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertó bajo un cielo completamente nublado y precipitaciones constantes . Desde las primeras horas de la madrugada, el agua comenzó a caer en diversos puntos de la metrópoli.

Los reportes ciudadanos indicaron que la lluvia inició como una llovizna ligera, pero rápidamente se intensificó antes del amanecer . Esto generó complicaciones viales inmediatas para quienes se dirigían a sus centros de trabajo o escuelas.

¿Seguirán las precipitaciones en la ciudad?

De acuerdo con el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de inestabilidad atmosférica se mantendrán durante toda la jornada. Se espera que los bancos de nubes sigan cubriendo la región occidente del país.

El pronóstico indica una breve pausa de las lluvias hacia el mediodía, permitiendo que la temperatura alcance una máxima de 26 grados Celsius . Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá por encima del 80 por ciento, generando un ambiente bochornoso.

Para la tarde y noche de este mismo día, los modelos meteorológicos anticipan el regreso de tormentas eléctricas. Estas precipitaciones vespertinas podrían venir acompañadas de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara ha señalado que los municipios más propensos a recibir la mayor cantidad de agua hoy son Zapopan, Tlaquepaque y el sur de Tlajomulco.

Alertas y recomendaciones para los tapatíos

Ante este panorama, Protección Civil Jalisco ha emitido una alerta preventiva para toda la zona metropolitana. Las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar zonas de riesgo.

Se recomienda extremar precauciones al circular por arterias históricamente conflictivas durante el temporal. Puntos como la Avenida López Mateos, Patria y los pasos a desnivel de la Calzada Independencia ya presentan encharcamientos significativos.

Para los automovilistas, la indicación principal es reducir la velocidad, encender las luces intermitentes si la visibilidad es nula y mantener una distancia prudente. El asfalto mojado incrementa drásticamente la distancia de frenado de los vehículos.

Los usuarios del transporte público también deben anticipar retrasos en sus traslados. Sistemas de movilidad masiva como Mi Macro Periférico y el Tren Ligero operan con protocolos de marcha lenta por seguridad de los pasajeros.

El impacto positivo en la temporada de lluvias

A pesar de los inconvenientes urbanos, estas precipitaciones son fundamentales para el ciclo hidrológico de la región. El mes de julio es históricamente el más lluvioso en Jalisco, y este 2026 no está siendo la excepción.

El agua captada durante estas tormentas representa un alivio vital para el Lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento de la ciudad. Las autoridades hídricas esperan que el nivel del lago recupere centímetros valiosos tras la temporada de estiaje.

Además, las lluvias constantes ayudan a mitigar la contaminación atmosférica que suele acumularse en el Valle de Atemajac. La calidad del aire esta mañana se reporta como "buena" en la mayoría de las estaciones de monitoreo ambiental.

Las dependencias de emergencia recuerdan a la ciudadanía que el número 911 está disponible para reportar árboles caídos, inundaciones o vehículos varados. Es crucial no intentar cruzar corrientes de agua, por más superficiales que parezcan.

Mantente alerta a las actualizaciones del clima y planifica tus salidas con tiempo extra. La temporada de lluvias en Guadalajara exige paciencia, precaución y mucha responsabilidad al volante para evitar tragedias.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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