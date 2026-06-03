Miércoles, 03 de Junio 2026

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Desmantelan pequeño plantío de presunta marihuana en parque público de Tlajomulco

Elementos de la Policía Metropolitana decomisaron siete plantas con un peso aproximado de 4.5 kilogramos en la colonia Chulavista, evitando su posible distribución ilícita 

Por: El Informador

Autoridades decomisan presunto huerto clandestino de marihuana en Tlajomulco. CORTESÍA

Autoridades decomisan presunto huerto clandestino de marihuana en Tlajomulco. CORTESÍA

En el marco de los operativos de vigilancia continua para la recuperación de espacios recreativos, elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) realizaron el hallazgo y aseguramiento de un huerto clandestino de presunta marihuana al interior de un parque público en el municipio de Tlajomulco.

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Los hechos se registraron en la colonia Chulavista. De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades estaban realizando un recorrido de patrullaje preventivo sobre las calles Cerro de Alcalá y Cerro de Champaquí, cuando detectaron vegetación sospechosa en las áreas verdes del lugar.

Autoridades decomisan el hallazgo

Cuando descendieron de sus unidades para llevar a cabo una inspección detallada, los oficiales confirmaron la presencia de aproximadamente siete plantas con un peso aproximado de 4.5 kilogramos que cumplían con las características de la marihuana. 

Policía Metropolitana (Metropol) realizó el hallazgo y aseguramiento de siete plantas con características de la marihuana
 Policía Metropolitana (Metropol) realizó el hallazgo y aseguramiento de siete plantas con características de la marihuana

Inmediatamente, los agentes procedieron a la extracción y decomiso de las plantas para evitar su posible distribución ilícita en la zona.

Las autoridades de seguridad destacaron que la detección de este narcótico es resultado directo de la presencia y vigilancia permanente que mantiene la corporación en los espacios públicos del Área Metropolitana de Guadalajara. Estas acciones preventivas tienen como objetivo principal inhibir conductas delictivas vinculadas al narcomenudeo y garantizar entornos seguros para las familias de la región.

NG

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