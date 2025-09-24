Por su 37 aniversario el Zoológico Guadalajara celebra con entradas a tan solo 1 peso para niños y niñas de 3 a 11 años, mientras que para personas mayores a los 12 años el costo será de 37 pesos para el Paquete Guadazoo. Esta es una excelente oportunidad para ser parte de las celebraciones de este espacio icónico del Área Metropolitana de Guadalajara y poder observar la increíble variedad de fauna que el recinto ofrece.

Toma en cuenta que la promoción será válida del sábado 11 al domingo 26 de octubre de este 2025, comenzando en un par de semanas. Para poder aprovechar el gran descuento deberás comprar tus entradas directamente en taquilla. Además, cabe destacar que la promoción no aplica para grupos, excursiones ni puede ser utilizada a la par de otras promociones.

Si tienes planeado aprovechar esta promoción imperdible podrás acceder a estas tres interacciones con animales que debes aprovechar con las entradas a 1 peso.

Peces doctor

Recibe una exfoliación natural que realizan los Peces Doctor dentro del tanque de contacto del Acuario parte del Zoológico de Guadalajara. El horario de esta actividad es de 10:00 am a 5:00 pm.

Vuelo de Guacamayas

Admira el vuelo de las hermosas guacamayas en vuelo libre en la explanada de Monkeyland. El horario de esta actividad es a las 11:30 am todos los días.

Plática interactiva de aves y reptiles

Conoce más del fascinante mundo de las aves y los secretos más enigmáticos de los reptiles que se presentan todos los días en el auditorio techado. Horarios de la actividad 12:00 pm y 3:00 pm todos los días.

