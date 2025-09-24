Usuario de Facebook asegura haber encontrado una entrada a los túneles de Guadalajara | VIDEO

Hace 5 días, el usuario de Facebook "Dimensión Abandonada" publicó un inquietante video en el que aseguró que entraba a los túneles subterráneos de Guadalajara desde una alcantarilla pública.

El usuario, de quien se desconoce su nombre, aparece abriendo una alcantarilla cerca de una de las rutas de la ciclovía de la ciudad, en medio de una vialidad.

Con mucha calma, el hombre abre la rendija ubicada en una avenida de nombre desconocido y se adentra en ella. " En esta ocasión estamos a punto de ingresar hacia los túneles de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, [...] nada más que por una alcantarilla; ahorita estaremos descendiendo de 20 a 25 metros ", afirmó.

En el video se puede ver una escalera estrecha en forma de caracol hecha de concreto. El video finaliza con una mirada panorámica del final de la escalera: se vislumbra un túnel oscuro con corriente de agua.

En los comentarios, diversos usuarios, como Duglas Jacobo, comparten su supuesta experiencia compartida en los túneles subterráneos de la ciudad.

Supuesta imagen del interior de uno de los túneles en Guadalajara. FB / Duglas Jacobo

¿Hay túneles subterráneos en Guadalajara?

Según un artículo de Turismo Guadalajara, los edificios emblemáticos como la Catedral de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, el Panteón de Belén y otros templos y casas históricas efectivamente estarían conectados por pasadizos subterráneos, por los cuales habrían transitado desde personas a pie hasta hombres a caballo y, aunque se presume que tuvieron diferentes usos, ninguno de ellos se hizo de conocimiento público.

Aunque muchos de los túneles de Guadalajara fueron bloqueados durante diversas obras viales, se rumora entre los habitantes de las colonias aledañas a las edificaciones mencionadas que algunos han resistido el paso del tiempo. Una de las creencias populares vigentes es que el Palacio de Gobierno escondería un pasadizo que termina en el último nivel del estacionamiento del Teatro Degollado.

Sin embargo, durante la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero, ningún organismo reportó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Jalisco ningún hallazgo relacionado con la comunicación subterránea de Guadalajara.

