Este miércoles las familias integrantes del colectivo, Guerreros Buscadores de Jalisco, en coordinación con autoridades del Estado, localizaron cuatro bolsas más con indicios humanos en su interior.

Los trabajos emprendidos en el predio de Las Agujas, en Zapopan, a solo dos kilómetros del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA), suman ya un total de 270 bolsas plásticos con indicios y restos humanos en su interior, de acuerdo con lo dado a conocer por Indira Navarro, líder e integrante del colectivo de búsqueda.

Hasta el corte más reciente correspondiente al mes de agosto, dado a conocer por la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, sumaban al menos 56 las víctimas a las cuales corresponderían parte de los restos, de las cuales, al menos 25 ya han sido identificadas por sus familiares: 23 serían hombres y dos mujeres.

Sin embargo, es muy probable que con los recientes hallazgos la cifra de víctimas provenientes de esta fosa continúe al alza.

El sitio de inhumación clandestino fue localizado y comenzado a revisar por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco luego de que trabajadores de una constructora encontraran las primeras bolsas en febrero pasado, cuando comenzaban las obras de construcción de un fraccionamiento privado.

De acuerdo con la vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, el "barrido" del terreno para analizar la existencia de más restos humanos ha sido acompañado por la Comisión Nacional de Búsqueda, a la par de la Comisión Local y, por supuesto, la vicefiscalía que ella representa.

Por otra parte, el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco notificó este martes el hallazgo de otros tres cuerpos "con huellas de violencia" inhumados de forma clandestina en el Panteón de San Sebastianito, en Tlaquepaque, con los cuales se llega a un total de 26 víctimas halladas en condiciones similares en este sitio.

Para consultar sobre si el cuerpo, o los restos de alguna persona desaparecida, provenientes de cualquiera de los 17 sitios de inhumación clandestina que se encuentran procesando hasta el momento las autoridades estatales y los colectivos de búsqueda, y los cuales se encuentran a resguardo del IJCF, se puede consultar el micrositio http://consultas.cienciasforenses.jalisco.gob.mx/.

