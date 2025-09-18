¡Reacción contundente!

Ayer Karla Planter emitió un mensaje e hizo un llamado al diálogo entre la comunidad universitaria, ante las manifestaciones de los últimos días. A todas las demandas legítimas, la respuesta es sí, pero donde fue categórica fue en la petición de la instalación de espacios de tolerancia para consumo de mariguana… o la cancelación del proceso de elección del Consejo General Universitario: No, no y no. ¡Para que les quede claro, pues!

Por cierto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos también recibió diversas solicitudes de orientación y peticiones con respecto a los acontecimientos ocurridos en la UdeG la semana pasada y con motivo de la asamblea interuniversitaria. Al respecto, recordó que la casa de estudios es un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esto significa que corresponde exclusivamente a las universidades gobernarse a sí mismas y resolver sus asuntos internos. En otras palabras, es la Defensoría de los Derechos Universitarios la que debe atender los casos.



* * *



Nos cuentan que el presidente del Poder Judicial de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, aclaró con toda la calma del mundo que tipificar el delito de reclutamiento forzado no significa que las investigaciones por desaparición se vayan al limbo. Según él, la ley se enfocaría en “grupos prioritarios”, como los jóvenes.

La propuesta contempla hasta 30 años de prisión para quien se atreva a reclutar a los muchachos.



* * *



Parece que en Jalisco ya se empiezan a dibujar los escenarios del 2027... y adiós a la alianza Morena-Verde.

El Partido Verde ya se dio cuenta de que ir de la mano con los morenos no fue el éxito esperado y ahora lo ven como una relación fallida de la que quieren salir lo más rápido posible.

Ayer, Arturo Escobar, uno de los pesados del PVEM, visitó Jalisco y dejó claro que, aunque en lo federal sigan con Morena, en el Estado ya no hay nada que los una.

La apuesta es ir solitos en la siguiente elección. Y si alguien duda de su fuerza: ¡Que miren a Puerto Vallarta! Donde Morena juraba que el Verde no pintaba… y ahora gobierna el tucán.

