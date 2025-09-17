Presentan la aplicación 'Jalisco Alerta'

El Gobierno de Jalisco presentó la aplicación "Jalisco Alerta", herramienta desarrollada por la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco con el fin de permitir alertas tempranas de amenazas geolocalizadas por fenómenos naturales y otros eventos.

El objetivo es que la ciudadanía cuente con información oportuna y confiable sobre fenómenos que representen riesgos para acciones de prevención y autoprotección y reducir tiempos de respuesta.

El titular de la UEPCBJ, Sergio Ramírez López, explicó que la primera fase de la aplicación incluirá recibir notificaciones de eventos hidro-meteorológicos y en unas semanas más, los relacionados a riesgos sísmicos.

"Se van a recibir notificaciones inmediatas en esta primera etapa de eventos relacionados con fenómenos hidro-meteorológicos. En unas semanas más estarán incorporando también alertas por riesgo sísmico y eventualmente".

El comandante informó que otras dependencias estatales como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) tendrán participación para "avisos y alertas de calidad del aire"; al igual que la Policía Vial, la Secretaría de Salud, entre otras.

A la par, se busca firmar convenios con los municipios para que puedan enviar alertas dentro de sus territorios y que sean complementarios.

