Tlajomulco atiende a 250 casas afectadas por las tormentas

El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que ya hay paso vehicular en Adolf B. Horn y cruces aledaños. La rehabilitación total se realizará lo antes posible, según las climatológicas lo permitan.

Asimismo, mantiene activas las labores de reconstrucción del bordo del arroyo Seco, dañado por las tormentas del 15 y 16 de septiembre, que provocaron su desbordamiento y afectaron a más de 250 viviendas en la colonia Los Sauces y zonas cercanas.

El director de Infraestructura Hidráulica del municipio, Héctor Chaires Muñoz, informó que los trabajos presentan un 70% de avance y que se refuerza la estructura del bordo para brindar mayor seguridad a los vecinos.

“El avance en la reconstrucción del bordo, en el punto cercano a la colonia Los Sauces se encuentra aproximadamente en un 70 por ciento. Se logró levantar la estructura hasta el nivel que tenía anteriormente; sin embargo, se continuará trabajando hasta elevarla a una altura mayor, que brinde más seguridad”, puntualizó.

En cuanto a las vialidades, indicó que ya se logró abatir el nivel del agua en los principales cruces de Adolf B. Horn, donde el tránsito vehicular se normalizó desde la mañana del martes. Sobre la calle Pedro Mirassou, dijo que ayer se restableció el acceso seguro.

El Ayuntamiento subrayó que continúan las labores de limpieza, retiro de escombros y desazolve en distintas calles, con el objetivo de garantizar la circulación de peatones y automovilistas. Asimismo, Protección Civil mantiene recomendaciones a la población para extremar precauciones ante los pronósticos de más lluvias en la zona metropolitana.

El Gobierno de Jalisco anunció que destinará recursos del Fondo Estatal de Desastres a familias afectadas en Tlajomulco y Tlaquepaque, principalmente aquellas con daños en sus viviendas. El gobernador Pablo Lemus adelantó que también se busca incluir a los damnificados de El Salto, donde el río Santito se desbordó hace dos semanas.

“El Fondo Estatal de Desastres se aplicará en beneficio de quienes resultaron afectados este fin de semana, principalmente en Tlaquepaque y Tlajomulco, pero también en municipios como La Barca y otras localidades. El caso de El Salto es particular, porque el Ayuntamiento no entregó la información en tiempo. Aun así, buscamos un mecanismo legal para que no se queden sin apoyo”, explicó el mandatario.

En relación con el arroyo Seco, adelantó que se revisará la posibilidad de obras de mitigación paralelas a la ampliación de la avenida Adolf Horn, aunque cualquier decisión deberá ser avalada por especialistas en hidrología.

Hasta ahora, cinco municipios de Jalisco han recibido la declaratoria de emergencia, lo que permitirá canalizar apoyos económicos a los hogares afectados.