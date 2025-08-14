Yo Jalisco: ¿Cuáles son los requisitos si eres mujer sostén del hogar?

El pasado martes 12 de agosto se anunció la apertura de la nueva convocatoria de Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, un programa operado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) que busca garantizar el derecho a la movilidad de grupos vulnerables.

Entre los beneficiarios de este programa se encuentran mujeres sostén del hogar, además de estudiantes, personas con discapacidad y sus cuidadoras, y de familiares de personas desaparecidas.

En esta nueva etapa se prevé repartir 50 mil nuevas tarjetas. De acuerdo con Priscilla Franco Barba, secretaria del Sistema de Asistencia Social, que el periodo de registro para Yo Jalisco estará abierto del 12 de agosto al 5 de septiembre.

Las mujeres sostén del hogar que deseen aspirar a la convocatoria deben cumplir una serie de requisitos.

¿Cuáles son los requisitos de Yo Jalisco para mujeres sostén del hogar?

De acuerdo con el sitio oficial del programa, las mujeres que desean obtener el apoyo deben cumplir los siguientes requisitos:

Que sean el sostén económico de una familia con dependientes económicos.

Tener un rango de edad entre 18 a 59 años.

Residir en alguno de los 20 municipios establecidos en la cobertura geográfica.

Tener un ingreso menor a 13 mil 439 pesos mensuales.

¿Cómo registrarse en Yo Jalisco Apoyo para el Transporte?

El primer paso es agendar una cita a través del portal: https://yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx/ . En el sitio deberás ingresar tu CURP y seleccionar la modalidad. Una vez dentro, llena los campos solicitados.

Imprime tu solicitud y acude a la cita con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

CURP de impresión reciente

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Posteriormente, se establecerá contacto con las personas que resulten beneficiarias de la gratuidad en el transporte público.

Los módulos de registro se ubicarán en diferentes puntos estratégicos para facilitar la accesibilidad, algunos de ellos son: San Jacinto, CODE Paradero, DIF Zapopan, Bodega España, CAT del Valle, CUCEI, CUCS, CUCEA, Oblatos, San Juan de Dios, DIF Patria, CONALEP Tonalá, CETI Tonalá, UTEG, CUCBA, CUAltos, UPN y Puerto Vallarta.

Las tarjetas Yo Jalisco Apoyo para el Transporte pueden emplearse en las tres líneas de Mi Tren, SITREN, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, así como todas las rutas de transporte colectivo convencionales que operan en el Área Metropolitana de Guadalajara, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta y Tepatitlán.

