Este jueves 14 de agosto, el peso mexicano despierta con una tendencia a la baja, mientras el dólar estadounidense se fortalece.De acuerdo con el sitio especializado en información financiera Bloomberg, esta mañana el tipo de cambio cotiza en 18.73 pesos por unidad (6:57 hora Centro de México), lo que se traduce en una depreciación del 0.59% respecto al cierre de la jornada anterior.En un documento de apertura, especialistas de Monex indicaron que los datos económicos de Estados Unidos impulsan a la divisa estadounidense. El fortalecimiento del dólar coincide con la publicación de las cifras del índice de Precios al Productor de julio.Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día, por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.Con información de Bloomberg* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB