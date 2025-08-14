Este jueves 14 de agosto, el peso mexicano despierta con una tendencia a la baja, mientras el dólar estadounidense se fortalece.

De acuerdo con el sitio especializado en información financiera Bloomberg, esta mañana el tipo de cambio cotiza en 18.73 pesos por unidad (6:57 hora Centro de México), lo que se traduce en una depreciación del 0.59% respecto al cierre de la jornada anterior.

En un documento de apertura, especialistas de Monex indicaron que los datos económicos de Estados Unidos impulsan a la divisa estadounidense. El fortalecimiento del dólar coincide con la publicación de las cifras del índice de Precios al Productor de julio.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 14 DE AGOSTO DE 2025 en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.80 19.30 Banco Azteca 17.65 19.10 Banorte 17.40 19.00 BBVA 17.78 18.91 Banamex 18.08 19.11 Scotiabank 17.60 19.30

Debido a factores como la oferta y la demanda, además de eventos globales, la cotización del dólar puede fluctuar a lo largo del día, por ello, de requerirse para alguna ejecución financiera, es recomendable revisarla constantemente.

Con información de Bloomberg

MB

