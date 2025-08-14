De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, en algunas zonas de la Ribera de Chapala es posible que llueva durante la mayor parte del día. Durante la tarde estos eventos podrían venir acompañados de actividad eléctrica.De acuerdo con la previsión del sitio especializado Meteored, Ajijic cuenta con probabilidad de lluvia durante casi todo el día. En la tarde se espera que estos eventos estén acompañados de actividad eléctrica:Se estima una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.Se prevé que Jocotepec también tenga un jueves mojado, pues cuenta con una probabilidad de lluvia constante:Las lluvias vespertinas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas. En cuento a la temperatura se prevé una máxima de 25° C, y una mínima del 17°.En Chapala la posibilidad de lluvia de baja intensidad es constante, aunque alrededor del mediodía se espera una combinación de Sol y nubes.Se espera una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.Ocotlán despierta con un cielo cubierto, aunque después se espera que predomine una combinación de nubes y claros. Hay probabilidad de tormentas eléctricas vespertinas.Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 16°.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB