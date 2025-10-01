Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas en Tlajomulco

El gobierno de Jalisco, a través del programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, llevará a cabo este jueves 2 de octubre la entrega de nuevas tarjetas de transporte para las personas beneficiarias que viven en el municipio de Tlajomulco.

El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte es la evolución del anterior “Mi Pasaje”, y está operado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social de Jalisco. Su objetivo es garantizar el acceso al transporte público para sectores en situación de vulnerabilidad, otorgando apoyos mediante una tarjeta electrónica.

Las modalidades del programa incluyen un subsidio del 100 %, con hasta 730 viajes al año, y un subsidio del 50 %, con hasta 640 viajes anuales.

Los sectores beneficiarios contemplados son:

Estudiantes desde secundaria hasta nivel superior

Mujeres que son sostén de hogar

Personas con discapacidad y sus cuidadores

Adultos mayores

Familiares de personas desaparecidas

¿En dónde se entregarán las tarjetas?

De acuerdo con la información emitida por el Gobierno, la entrega de las tarjetas YO Jalisco, la entrega se hará en el CAT Tlajomulco, ubicado en Calle Higuera No. 70, en un horario amplio de 9:00 am a 3:00 pm.

Asimismo, señalan que solo quienes hayan sido seleccionados y aparezcan en el listado de beneficiarios podrán recibir su nueva tarjeta para el transporte público.

Quienes acudan a recoger su tarjeta deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido. Se recomienda no llegar con demasiada anticipación, ya que el servicio se brindará durante toda la jornada con el objetivo de evitar aglomeraciones.

Las personas que no aparezcan en los listados publicados no deben presentarse, ya que se anunciarán nuevas fechas y sedes para quienes aún estén pendientes de recibir su apoyo.

