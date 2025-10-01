Firman convenio para que programa ECOS llegue a Balcones del Cuatro

La Presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado, encabezada por Gerardo Asencio, para que el Programa ECOS llegue a la Colmena del Balcones del Cuatro y permanezca en Santa Cecilia.

Este documento, destacó Vero Delgadillo, busca incidir en la vida de los niños y niñas de Guadalajara dándoles herramientas para que se acerquen a la música y desarrollen el talento y gusto que tienen para tocar algún instrumento.

"Una niña, un niño, un joven que en sus manos tienen un instrumento va a poder desarrollar habilidades, capacidades, pero también va a tener mejores oportunidades en la vida. Una niña, un niño, un joven que saca su energía a través de la música, como este es el caso, no va a tener inquietudes por irse a actividades que puedan lastimarlo".

La Presidenta señaló que el trabajo en equipo es fundamental para que estos programas lleguen a todos los rincones de Guadalajara para poner en manos de las infancias y juventudes un instrumento que los aleje de la delincuencia.

"Cada día en ECOS siembra en ustedes cosas hermosas para que el día de mañana sean las personas que quieren ser", dijo.

En Guadalajara, recordó Vero Delgadillo, hay cuatro centros Colmena y lo que se pretende es que ECOS llegue a todos. Actualmente, el programa beneficia a más de 2 mil niños y jóvenes de hasta 19 años.

El titular de la Secretaría de Cultura destacó el hecho de que los niños, niñas y jóvenes que participan en ECO, además de aprender música, adquieren habilidades para trabajar en equipo.

"La música lo cambia todo (…) cada instrumento de la de la orquesta suena diferente, cada instrumento tiene su propia melodía, cada instrumento, en ocasiones toca un ritmo diferente, pero todos buscan un solo objetivo: crear armonía.

"Cuando formamos orquestas no solamente estamos formando artistas o músicos, estamos formando ciudadanos que saben entender que hay otras voces, que saben entender que hay diferentes melodías, pero que todos juntos podemos conseguir armonía".

TAMBIÉN LEE: Reportan balacera en plaza comercial de Periférico Sur

Agradeció el apoyo de la Presidenta para impulsar este tipo de iniciativas en el Municipio y trabajar de la mano con el Gobierno para la formación musical de las infancias y juventudes.

"Estamos muy contentos de iniciar un nuevo núcleo que, seguramente será el germen, será la semilla de cosas más importantes por el tamaño y la variedad que podemos tener desde estas plataformas".

Durante la firma del convenio, la orquesta de Santa Cecilia, que ha aportado músicos para la orquesta estatal que debutará este mes, demostró los conocimientos adquiridos y la importancia de ECOS para su formación.

YC