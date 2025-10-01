Suman 11 solicitudes de declaratorias de emergencia en municipios afectados por lluvias

Hasta el momento se han presentado 11 solicitudes para Declaratorias de Emergencias durante el presente temporal de lluvias, según informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ).

El pasado 17 de septiembre, el Comité Estatal de Emergencias celebró su segunda sesión extraordinaria de 2025. El evento fue encabezado por el Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora , en calidad de Presidente del Comité, y contó con la participación del Comandante Sergio Ramírez López, Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quien funge como Secretario Técnico .

Durante la reunión se presentó un informe sobre las Declaratorias de Emergencia Estatal solicitadas este año derivadas de fenómenos naturales registrados en diferentes municipios. Entre ellas se encuentran:

Tuxpan, por el sismo de magnitud 4.8 ocurrido el 15 de abril

Yahualica de González Gallo, por la lluvia severa del 8 de julio

Tototlán y Ocotlán, por las inundaciones del 30 de agosto

Tlajomulco de Zúñiga y San Pedro Tlaquepaque, por lluvias intensas registradas el 8 de septiembre

Cocula, por la inundación registrada también el 8 de septiembre

Ayotlán, por la inundación fluvial del 10 de septiembre

Afectaciones en el menaje de las viviendas afectadas por las inundaciones. ESPECIAL / Gobierno de Jalisco

El municipio de La Barca también presentó la solicitud de Declaratoria de Emergencia el 16 de septiembre, pero esta se encuentra en proceso de revisión ante el Comité Técnico del Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN) al igual que las solicitudes de Jocotepec, Villa Purificación y Puerto Vallarta, y se podrían agregar otras solicitudes de Tototlán y Zapopan municipios que se vieron severamente afectados por las lluvias durante los últimos días.

Sergio Ramírez precisó que aún están pendientes las declaratorias de más municipios que han sufrido afectaciones en los últimos días.

Afectaciones en el menaje de las viviendas afectadas por las inundaciones. ESPECIAL / Gobierno de Jalisco

El funcionario explicó que el proceso de aprobación depende de la evaluación: primero se mete la solicitud de declaratoria, Protección Civil realiza la solicitud de corroboración de daños que lleva entre dos a tres días, posteriormente se activan los subcomités y ellos hacen una revisión y una vez que se termina la evaluación es presentada para que se liberen los recursos.

" Puede variar, pueden ser en una semana, quince días o 22 días, todo depende ", aclaró.

El FOEDEN cuenta con 50 millones de pesos y, en caso de que no sean suficientes, pueden destinarse más recursos por parte de la Secretaría de Hacienda.

" El año pasado prácticamente se gastaron los 50 millones de pesos del fondo anterior y había como un remanente de 6 millones de pesos ", detalló Sergio Ramírez.

