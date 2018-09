Ya tiene el nuevo billete de 500, pero “le da cosa gastarlo”

Alejandra Núñez Román, de La Barca, Jalisco, es una de los jaliscienses que ya tiene en sus manos el nuevo billete de 500 pesos que tiene en uno de sus frentes a Benito Juárez, y relató a El Informador cómo llegó a ella; aseguró que por ahora no lo gastará, puesto que lo considera coleccionable.

“A mi novio le habían depositado su quincena y lo acompañé y curiosamente a mí siempre me han llamado la atención los billetes nuevos, y a él le salieron así, nuevos. Entonces, le salieron tres billetes de 500 y sabe que a mí me encantan, y yo le ofrecí cambiarle ese billete por uno viejo y me dijo que no había problema. Se lo cambié y pues aquí lo tengo, o sea, tengo gastos, pero me da cosa gastarlo porque me gusta coleccionarlos”, mencionó emocionada.

“No fue que lo obtuviera directamente del cajero, pero sí lo quise tener para mí. Difícilmente puedo ahorita comprar con él. Sí está padre, bastante la verdad”, agregó.

La joven mencionó que aunque ya lo había visto en fotos, esperaba que fuera más grande y que, al menos para ella, sí se podría confundir con otras denominaciones, “lo esperaba un poco más grande, creo que está demasiado delgadito. No lo tomaría igual como al viejito y entre los billetes, si lo mezclas, sí lo confundes, no sé psicológicamente ya lo tengo programado con el viejito. Te confunde”.

Por otro lado, la estudiante de la Universidad de Guadalajara (Udeg) dijo que no cree que existiría problema al pagar con él, pese a que ella no lo utilizará por ahora, “mi novio ya dio uno de esos. Creo que sí lo aceptan bien, pero no, no le veo parte negativa de que lo rechacen o algo”.

Alejandra ha mostrado el billete a cuatro de sus amigos e indicó que la reacción fue de asombro: “en primera, la reacción fue de ‘¡oh, wow, traes un billete de los nuevos!’, se sorprenden y lo primero que dicen es ‘a ver, me lo enseñas’. Se ponen a verlo, analizarlo, le toman fotos”.

Actualmente, el nuevo de 500 solo se distribuye en la Ciudad de México, Hermosillo, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Veracruz, y será hasta el 20 de septiembre que circulará en todo el país.

LR