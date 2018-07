Votar en Braille

Acompañada de su madre y con su bastón para invidentes, Valeria Guzmán acudió a votar al mediodía. A diferencia de otras elecciones, en este 2018 su experiencia fue mejor, pues las planillas en Braille funcionaron correctamente.

Valeria tiene una discapacidad visual, por lo que en otras ocasiones ha necesitado del apoyo de terceros para emitir su voto. Aunque en elecciones pasadas ya hubo plantillas, éstas no funcionaron correctamente, nos platicó luego de salir de su casilla: "En las primeras en las que llegué a votar tenía que entrar con un familiar para que me leyera muy discretamente y me ayudara a marcar. En alguna de las elecciones, no recuerdo si fue en las pasadas la plantilla estaba descuadrada. De todas formas tuvo que entrar mi hermano a ayudarme a marcar".

Las boletas se introducen en las planillas con la información en Braille: pic.twitter.com/h555RBvUHC — Jorge Alberto Pérez (@info_JorgeP) 1 de julio de 2018

En esta ocasión todo estuvo bien, pero la votante quiso verificar la información: "En estas estaban correctas, superbien cuadradas, todo en su lugar. Estaba perfecto. Pero estaba un poco nerviosa. Hubo un momento en el que le hablé a mi mamá para verificar si estaban correctamente. Pero fue más mi inseguridad por los procesos pasados. Ahora están perfectas, están perfectamente cuadradas: va introducida la boleta dentro de la plantilla. Está bien, qué bueno. Da gusto, espero que en todas las casillas se esté haciendo eso. Significa que ya están respetando nuestros derechos político-electorales".

Durante estos meses Valeria se informó para decidir su voto, por ello revisó las propuestas de los diferentes candidatos, con énfasis en la temática de la discapacidad: "Traté de buscar. Ya tenía tiempo. Primero estuve fuera del país, después regresé y estuve yendo a muchos temas de temas que me interesaban, sobre todo políticos. Después me di a la tarea de investigar a nivel presidencia no había mucho. Incluso escuché los debates y no había mucho, ninguna propuesta concreta más allá del discurso y mencionarlos de paso. En lo general no, en algunas propuestas más particulares, de gubernatura o municipales sí encontré algunas cosas".

Valeria recuerda que en otras elecciones sí ha habido propuestas concretas enfocadas en la ciudadanía con discapacidad, como cuando estuvo Gilberto Rincón Gallardo como candidato presidencial en 2000. Sin embardo, aquella fue una excepción: "No he visto personas con discapacidad en general en la vida política del país. No muchas, muy poquitas y a nivel presidencia ninguna. Es interesante que Gilberto Rincón Gallardo fue también impulsor de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como ese personaje no he encontrado ninguno. Es un misterio que hay que develar: por qué las personas con discapacidad todavía no participamos tan activamente en la vida política. Está claro que el rezago es mucho".

Valeria Guzmán recordó a Gilberto Rincón Gallardo, otrora candidato a la presidencia (2000): pic.twitter.com/nnvDJesAV5 — Jorge Alberto Pérez (@info_JorgeP) 1 de julio de 2018

Para Valeria, aunque sí ha habido avances en el tema, todavía falta mucho por hacer: "Suelo ser bastante optimista, pero soy bastante sincera: sí se ha avanzado pero no como uno quisiera. Desafortunadamente esto del rezago, sobre todo en la población con discapacidad, es muy grande. Hay una brecha de desigualdad muy grande que difícilmente se va a compensar de un sexenio a otro. A mi juicio me encantaría que sí avanzaran como avanzan, pero mucho más rápido. El avance es mínimo, para todo lo que se requiere y todo lo que falta deberíamos de meterle turbo".

Valeria nos contó cómo le fue: pic.twitter.com/ZjIJsQ9tYB — Jorge Alberto Pérez (@info_JorgeP) 1 de julio de 2018

LA FRASE: Valeria exhorta a que todas las personas con discapacidad acudan a votar: "Espero que todas con discapacidad se hayan acercado a votar. Incluso si no estuvieran las condiciones adecuadas: hacer presencia significa también exigir que se respeten nuestros derechos. Ojalá que el país esté en buenas manos el día de mañana".