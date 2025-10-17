La cuenta de YouTube En mi barrio se come chingón visitó el Comedor del Dr. Simi ubicado en la Central de Abasto de Ciudad de México en la letra V, número 263, pasillo 2 y mostró cómo es la dinámica de este servicio que se ofrece a la población de todo tipo.

En dicho lugar, cada día se ofrece comida caliente, saludable y digna para más de 150 personas. Incluso en las fechas especiales cercanas a navidad o a las celebraciones de independencia, en donde se ofrecen menús diversos.

La cuota del servicio de comedor es de 20 pesos por una comida completa con una bebida sin límites. En las ocasiones que se cuenta con menú especial, el precio puede aumentar aunque nunca rebaza los 30 pesos, lo que permite a casi cualquier persona acceder a una comida digna y saludable.

Esto es lo que se come en el comedor del Dr. Simi

Al momento de la grabación de En mi barrio se come chingón el menú fue el siguiente:

Crema de elote

Ensalada de espinacas con pepino

Tortas de carne molida con avena

Postre de yogurt con fresa y guayaba

Agua de espinaca y café recién hecho

Tortillas para acompañar

Bebidas con refill ilimitado que se puede elegir entre agua fresca del día o café

La base del menú es sopa, proteína, ensalada, la bebida y el postre. Las porciones y alimentos fueron diseñados por estudiantes de Nutrición. Los ingredientes son donados por empresas del mismo Mercado de abasto de producto que está por desecharse, pero que aun puede ser aprovechado, lo cual no solo permite abaratar los costos, sino que produce un consumo más eficiente.

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que están al 2x1 en Ticketmaster

En caso de querer ayudar a esta actividad, se puede acercarse a los organizadores para ser voluntario, donar alimento, donar dinero o difundir la actividad.

El ejercicio será replicado en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) dentro de la Colonia Simi. El comedor comunitario una vez habilitado tendrá un espacio para 24 comensales.

¿Dónde se encuenta la Colonia Simi del AMG?

La Colonia Simi fue ubicada entre las colonias Nueva España y Agua Fría de Zapopan. El mural panorámico distintivo en el que aparece la cara del "Doctor Simi" será visible desde la carretera a Saltillo.

También lee: Detienen a dos personas en la colonia La Estancia de Zapopan

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB