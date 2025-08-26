Vinculan a policía involucrado en asesinato de familia en San Cristóbal

Un policía municipal de Zapopan involucrado en el multi-homicidio de una familia en el municipio de San Cristóbal de la Barranca fue vinculado a proceso.

La Fiscalía de Jalisco informó que Pablo "N" fue vinculado al ser señalado por los delitos de homicidio y desaparición forzada de personas agravada.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de julio en el poblado de La Magdalena de San Cristóbal de la Barranca donde fue localizada sin vida la familia la cual fue previamente privada de su libertad.

El policía municipal de Zapopan fue detenido el pasado 20 de agosto, al ser acusado de participar activamente en el ataque a la familia.

Un juez dictó auto de vinculación a proceso en contra de Pablo "N" y permanecerá en prisión preventiva oficiosa por un año, en espera de una sentencia.

En total, suman cuatro las personas capturadas y vinculadas por agravios contra la familia; entre las víctimas están un hombre de 35 años, una mujer de 34, una adolescente de 13 y un niño de 2 años y 9 meses. Por tal motivo, también se investiga a Mario Alberto "N", José Ángel "N" y Christian Oswaldo "N", detenidos desde el pasado 14 de julio.

