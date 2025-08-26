El hombre responsable de la muerte de un joven, hijo de académicos de la Universidad de Guadalajara, fue vinculado a proceso.

La Fiscalía de Jalisco informó que José Juan "N", detenido el pasado 20 de agosto tras tomar un vuelo procedente de Colombia, fue vinculado, ya que se le investiga por delitos relacionados con la desaparición de personas y homicidio calificado.

La víctima es Darío Ramírez Uribe, de 34 años, hijo de los académicos Graciela Uribe y Juan Carlos Ramírez, del CUCEA de la UdeG, quien se encontraba en un domicilio de la Zona Metropolitana de Guadalajara el pasado 19 de julio cuando tras una discusión, fue asesinado por José Juan "N" al ser agredido a balazos.

Con ayuda de otra persona, se presume que el detenido trasladó el cuerpo para abandonarlo en el municipio de El Salto, donde fue localizado una semana después.

Luego de su captura, José Juan "N" fue imputado el pasado 22 de agosto por ambos delitos, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa por el término de un año, mientras continúa el proceso hacia una sentencia.

Además, se fijaron cuatro meses como plazo de cierre para la investigación complementaria que realizará la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas.

MF