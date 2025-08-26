Dada la necesidad de acciones para intentar desahogar el caos vial que se genera todas las mañanas en la avenida López Mateos, especialmente del Sur al Norte de la Ciudad, la Policía Vial dio a conocer este martes que el operativo de contraflujo que mantiene desde el pasado 6 de diciembre se ampliará tres kilómetros más.

Originalmente, el operativo ha estado funcionando en un tramo de cinco kilómetros, entre el Periférico y la calle Tizoc, en un horario de las 6:00 a las 8:30 horas.

Sin embargo, a partir del próximo viernes 29 de agosto, el operativo se extenderá, comenzando a la altura del fraccionamiento El Palomar, con 5 carriles de entrada (sur a norte) y 3 de salida (norte a sur), en un horario de las 6:00 a las 9:00 horas, "lo que permitirá agilizar los traslados de miles de automovilistas que diariamente utilizan esta importante arteria vial", informó la Policía Vial.

No obstante, es importante destacar que esta extensión es únicamente para quienes se dirigen al norte de la ciudad (cruzando el Periférico). Si el conductor necesita tomar el Anillo Periférico, debe circular por los carriles derechos y no ingresar al contraflujo, ya que no habrá salidas para que puedan tomar esta incorporación.

"Los conductores que tomen los carriles de extensión no podrán incorporarse a la derecha para tomar las salidas del Periférico, hacia el norte y el sur de la ciudad, por lo que se recomienda mantener la circulación por los carriles derechos", insistió la Policía Vial.

Para garantizar la seguridad y fluidez en la movilidad, cerca de 100 oficiales de la Policía Vial reforzarán la vigilancia durante el desarrollo del operativo, con apoyo de unidades y motopatrullas.

Por último, la Policía Vial reiteró que esta disposición de movilidad representa una mejora en la seguridad vial de las y los usuarios de esta vía, quienes se trasladan en los más de 100 mil vehículos que transitan por ella diariamente.

CORTESÍA/ Policía Vial.

SV