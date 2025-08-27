Librería Carlos Fuentes invita a lectura con Coral Bracho

La Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara tendrá una nueva sesión de Verso y reverso, un espacio donde la lectura de poesía en voz de sus autores ofrece una mirada cercana sobre el tema. En esta ocasión, la invitada es la escritura mexicana Coral Bracho, una de las poetas más reconocidas de la literatura mexicana contemporánea.Coral Bracho es autora de Huellas de luz (1994), La voluntad del ámbar (1998), Ese espacio, ese jardín (2003), Cuarto de hotel (2007), Si ríe el emperador (2010), Marfa, Texas (2015), Debe ser un malentendido (2018) y Poesía reunida 1977-2023 (2023), publicados en Ediciones Era. Además, ha sido becaria de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre los numerosos reconocimientos a su trayectoria se encuentran:Verso y reverso con Coral Bracho se realizará este viernes 29 de agosto en el Salón Planta Baja ubicado en la Librería Carlos Fuentes, sobre el domicilio Periférico Norte Manuel Gómez Morín no. 1695 en la colonia Belenes Norte. La cita es de 18:30 a 19:30 horas y requiere de un registro previo que se debe realizar en esta liga. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB