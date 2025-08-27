Librería Carlos Fuentes invita a lectura con Coral Bracho

La Librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara tendrá una nueva sesión de Verso y reverso, un espacio donde la lectura de poesía en voz de sus autores ofrece una mirada cercana sobre el tema. En esta ocasión, la invitada es la escritura mexicana Coral Bracho, una de las poetas más reconocidas de la literatura mexicana contemporánea.

Coral Bracho es autora de Huellas de luz (1994), La voluntad del ámbar (1998), Ese espacio, ese jardín (2003), Cuarto de hotel (2007), Si ríe el emperador (2010), Marfa, Texas (2015), Debe ser un malentendido (2018) y Poesía reunida 1977-2023 (2023), publicados en Ediciones Era. Además, ha sido becaria de la Fundación Guggenheim y del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Entre los numerosos reconocimientos a su trayectoria se encuentran:

Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1981)

Premio Xavier Villaurrutia (2003)

Premio Internacional de Poesía Zacatecas (2011)

Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines–Gatien Lapointe (2011)

Premio Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval (2016)

Premio Nacional de Letras de Sinaloa (2017)

Premio Coatlicue (2018)

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2023)

Detalles del evento

Verso y reverso con Coral Bracho se realizará este viernes 29 de agosto en el Salón Planta Baja ubicado en la Librería Carlos Fuentes, sobre el domicilio Periférico Norte Manuel Gómez Morín no. 1695 en la colonia Belenes Norte. La cita es de 18:30 a 19:30 horas y requiere de un registro previo que se debe realizar en esta liga.

ESPECIAL / Librería Carlos Fuentes

OB