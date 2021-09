Para reordenar la vialidad en la zona oriente, la Secretaría de Seguridad y la Comisaría de la Policía Vial realizó un operativo este martes en las colonias Residencial de la Barranca, Aldama Tetlán y Pablo Valdez, según informaron.

Sin embargo, este viernes vecinos a los alrededores del Parque de la Solidaridad confirmaron que continúan en el lugar.

En un recorrido de este medio, se constató que sobre la avenida Malecón, en la colonia Aldama Tetlán, policías de la comisaría vial y la Secretaría de Seguridad se encontraban dando rondines en la zona.

Luis, quien vive por el Parque, compartió que el martes, como parte del operativo, los policías le dijeron que quitara su camioneta, pese a que estaba afuera de su cochera.

“Le dije que no estaba en línea amarilla, que la estaba reparando y no la podía mover, y me dijeron que estaba obstruyendo la vialidad, pero más tráfico hacen con la ciclovía. A todos los que nos estacionamos afuera, aunque no estuviéramos en línea amarilla, nos dijeron que nos quitaramos. Desde entonces están en operativo. Antes nunca nos hacían caso”, dijo.

Sin embargo, afuera de las casas, en sus cocheras, aún se observan los autos estacionados, aunque los uniformados siguen en la zona.

El resultado de los rondines fue la detención de cuatro motociclistas, en 15 minutos, que incurrieron en faltas a la Ley y Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, como no portar casco, y cuyas motos fueron llevadas en grúa.

También se pudo observar que, aunque ya no hay autos ni objetos obstruyendo banquetas o lugares prohibidos, el tráfico continúa.

“Sobre todo de dos a seis de la tarde se satura aquí y aquí no hay nadie cuidando o haciendo algo. La otra vez chocaron y ahorita casi chocan y eso que no son ni las 11 de la mañana”, compartió Germán, quien trabaja en la zona.

