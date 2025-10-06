Por primera vez, desde que en 2015 cambió la ruta de la Romería en el regreso de la Virgen de Zapopan a la Basílica, el recorrido caerá en domingo, coincidiendo con el desarrollo del paseo de la Vía RecreActiva.

En este sentido, el recorrido tendrá variaciones que deberán considerar aquellas personas quienes deseen asistir a él.

En el caso de Guadalajara, explicó la alcaldesa tapatía, Verónica Delgadillo, el tramo que comprende de la Calzada Independencia a La Minerva, y de Juárez a Ávila Camacho, será abierto por tramos una vez que la virgen vaya avanzando en su recorrido.

Te recomendamos: Coparmex Jalisco pide no politizar la Reforma Judicial

CORTESÍA

Sobre Juárez, de la Calzada Independencia a Federalismo, el tramo será abierto a partir de las 9:00 horas.

La segunda apertura serán los tramos que corren sobre Avenida Juárez, de la Calzada Federalismo a Chapultepec, y sobre Federalismo de Juárez a Ávila Camacho. Estos serán abiertos a las 10:00 de la mañana.

En el tercer lugar se abrirá el tramo de la Avenida Vallarta, entre Chapultepec y Unión, así como sobre la avenida Chapultepec a Niños Héroes, siendo su horario de apertura a las 11:00 horas.

En el caso de Zapopan, informó por su parte el alcalde, Juan José Frangie, por esta única ocasión se inhabilitará un tramo de la ruta de la avenida Patria: el recorrido de la Vía RecreActiva se suspenderá de Lago Superior a Américas.

Solo operará sobre Federalismo a Fidel Velázquez, y sobre Patria entre Lago Superior a Enrique Díaz de León y con rumbo a Federalismo.

CORTESÍA

Lee también: Van por reforma judicial en Jalisco sin MC

Con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las y los asistentes a esta, la edición número 291 de La Romería, serán alrededor de siete mil las y los funcionarios y agentes de los tres órdenes de gobierno los que vigilan el recorrido, dijo por su parte el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora.

El recorrido, añadió el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López, tendrá al menos 75 puntos de supervisión, atención médica, hidratación y monitoreo, para que la ciudadanía tenga la confianza de acercarse a solicitar ayuda si la requiere.

NA