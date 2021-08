El juzgado segundo en materia administrativa del Estado otorgó un amparo promovido en contra de las multas por no cumplir con el nuevo esquema de verificación vehicular. El abogado Francisco Javier Becerra, comentó que decidió buscar la protección de la justicia con el argumento de que la sanción es excesiva y considerar que el programa tiene fines recaudatorios más que de protección ambiental.

El litigante explicó que la medida concedida sólo protege a quien lo promovió, pero dijo que está asesorando alrededor de 300 personas para replicar el proceso y acceder al recurso. Comentó que si se conceden 5 amparos sobre la misma materia se creará jurisprudencia con lo que podría aplicarse a cualquier persona que se inconforme.

“Con esto no se puede aplicar el acto de autoridad, es decir no me pueden aplicar la multa o exigir el holograma de verificación. En este caso debo traer copia de la sentencia para el caso de que me detengan para querer infraccionarme. Estoy por iniciar con el proceso de 300 amparos más. Si se logran 5 fallos consecutivos en el mismo sentido vamos a generar la jurisprudencia que serviría como precedente para quien se inconforme”, dijo.

El abogado consideró que, debido a la actual carga de trabajo en juzgados, el trámite de la ola de amparos demoraría un poco; pero dijo confiar en que se resuelvan este mismo año; antes de que empiecen aplicarse las infracciones por no verificar.

Añadió que la imposición de permisos para la circulación de automóviles con placas foráneas también es materia para promover amparos pues viola los principios constitucionales de libre tránsito en el país. Comentó que las autoridades estatales ya fueron notificadas del recurso que obtuvo.

“No estamos en contra de tener un medio ambiente saludable, de lo que estamos en contra es de que este programa es un negocio de algunos y meramente recaudatorio”, expuso.

Los amparos se suman a la serie de recursos legales interpuestos contra el nuevo esquema de verificación vehicular promovidos por los propietarios de talleres.

PARA SABER

La multa por no verificar aplicará hasta 2022 y el monto se definirá en la ley estatal de ingresos. El año pasado, cuando se pretendía iniciar el programa, se proyectó que la sanción máxima sería de casi 13 mil pesos.

