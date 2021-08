Aumentan deudores del refrendo vehicular

Sonia García explica que aún no paga el refrendo vehicular de este año por la difícil situación económica que padece ante la pandemia del nuevo coronavirus. “El carro es mi herramienta de trabajo y es un modelo de hace 15 años. Llevo más de cinco años con el mismo auto y siempre había pagado, pero en este año de verdad no puedo… y menos con las multas. Son más de dos mil pesos por los adeudos”.

Ahora con la verificación vehicular, añade: “Si no puedo pagar el refrendo de este año, menos la verificación”.

Al 23 de julio de este año, dueños de vehículos deben el refrendo de un millón 842 mil 972 unidades en la Entidad, de acuerdo con información de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco, obtenida a través de Transparencia. Esto significa que cuatro de cada 10 no están al corriente de este pago (hay más de 4.2 millones de unidades registradas).

La cifra representa un aumento comparado con 2019, antes de la crisis sanitaria, cuando no se pagó el refrendo vehicular de un millón 374 mil vehículos, y que en ese momento equivalían a una tercera parte de las unidades registradas en la Entidad.

Los ciudadanos se quejan porque con las multas por no pagar a tiempo, el costo se incrementa tres veces: pasa de 688 a dos mil 231 pesos, aunque solamente se deba un año.

Laura Hernández es una de las que no pagó a tiempo el refrendo en marzo pasado. El problema es que no tiene recursos porque también arrastra deudas con los bancos, ante los efectos de la crisis sanitaria y económica. “El Gobierno de Jalisco debería dar más meses para pagar sin recargos, sobre todo ante la pandemia”, comenta.

Según el reporte, los que más deben el refrendo son los motociclistas (seis de cada 10 no han cubierto el adeudo), seguidos por los automovilistas (hay cuatro de cada 10 incumplidos). Y en el transporte público y entre los taxis también hay deudores.

Aunque aumentaron los dueños de los vehículos que deben el refrendo, el Gobierno de Jalisco registra récord en los ingresos en este año. EL INFORMADOR/Archivo

Por aumentos en costos, suben ingresos por refrendo vehicular

Aunque menos personas han pagado su refrendo vehicular en este año, la recaudación no ha disminuido debido al aumento en el costo de esta contribución estatal.

La Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco informa por Transparencia que llevan más de mil 457 millones de pesos cobrados hasta el 23 de julio de este año, mientras que en 2020 recaudaron más de mil 445 millones; es decir, que tan sólo en siete meses de este año ya rebasaron lo del año pasado. Además, pese a que en 2019 hubo un mejor porcentaje de pago, también recaudaron menos.

Esto se debe al aumento anual en la tarifa del refrendo vehicular, sin contar con el descuento de los primeros meses por pronto pago. Por ejemplo, para este año, los propietarios de automóviles y camionetas debieron pagar 688 pesos (39 pesos más que en 2020).

En el caso de las motos, los propietarios deben pagar 276 pesos por el refrendo, lo que representa 16 pesos más que el año pasado. Y todos tienen la obligación de dar otros 55 pesos para apoyar a la Cruz Roja y a la Casa Hogar Cabañas.

A principios del año, los contagios del COVID-19 estaban al alza, por lo que se habilitó el pago en la aplicación móvil “Trámites y Servicios SHP de Jalisco” y la página de internet http://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/vehicular/.

También se anunció que, con el fin de agilizar los procesos de los pagos y evitar las aglomeraciones en las recaudadoras ubicadas en la ciudad, brindaron atención durante los sábados de enero pasado.

Por otro lado, el Gobierno estatal acaba de anunciar que, a partir del 1 de agosto del presente año, todos los vehículos particulares con terminación de la placa en número 7, así como 3 y 4 de uso intensivo (taxis o de plataforma), deberán realizar su prueba de verificación de manera obligatoria. El costo será de 500 pesos y, si se realiza de forma extemporánea, serán 550 pesos. “Con el fin de garantizar el derecho humano a vivir en un medio ambiente sano y respirar aire limpio, el Programa de Verificación Responsable comienza su tercera etapa para vehículos particulares”, remarcó el Gobierno.

Si no se aprueba la verificación en el primer intento, se deberá llevar el vehículo a mantenimiento para corregir las fallas. Posteriormente, se tiene una segunda oportunidad sin costo en el mismo Centro de Verificación Responsable y dentro del plazo establecido en el calendario oficial.

Además, si se planea visitar Jalisco en automóvil, se deberá tramitar el Pase de Estancia Temporal con duración de 30 días, directamente en el sitio web oficial del programa. “Si se circula por más tiempo, será necesario verificar al igual que cualquier automóvil con placas jaliscienses”, publicó el Gobierno estatal.

JALISCO

Los ingresos y las unidades

Pago del refrendo en el Estado Año Ingresos (pesos) 2019 1,335’005,572 2020 1,445’185,270 2021* 1,457’150,341

Vehículos que pagaron el refrendo Año Vehículos 2019 2’658,868 2020 2’594,299 2021* 2’359,731

* Al 23 de julio.

Parque vehicular en Jalisco Tipo Unidades Automóviles 2’391,715 Camionetas 1’083,739 Motos 545,973 Otros 88,516 Remolques 57,628 Taxis 19,767 Camiones del servicio público 6,617 Minibuses 5,934 Vehículos antiguos 1,075 Camionetas del servicio público 676 Para personas con discapacidad 619 De demostración 441 Semi-remolques 3 Total 4’202,703

TELÓN DE FONDO

Incrementos, por arriba de la inflación

Aunque en el año pasado no se crearon nuevos impuestos en Jalisco, incrementaron el cobro de los derechos y los servicios estatales por arriba de la inflación, como en el caso del refrendo vehicular o la renovación de las licencias de conducir, además de las infracciones por manejar sin licencia.

El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, reconoció en ese entonces que en la Ley de Ingresos 2020 del Gobierno del Estado incluyeron aumentos por arriba de la inflación, pero justificó la medida.

“Hay algunas actualizaciones que rebasaron el 3%, pero todas tienen una justificación. Por ejemplo, en Jalisco, el costo de las licencias es bajo. Los Estados vecinos que se parecen a Jalisco en su tamaño cobran mucho más”. La previsión era recaudar 16% más.

Los cobros municipales también tuvieron ajustes, ya que en Guadalajara y Zapopan se avalaron esquemas de aumento diferenciado del impuesto del predial, según el valor catastral de las fincas.

Este año, los propietarios de automóviles y camionetas debieron pagar 688 pesos por concepto de refrendo. EL INFORMADOR/Archivo

Reclaman por las multas

Francisco Hernández cuenta que debido a las aglomeraciones y las largas filas de los primeros meses, este año prefirió postergar el pago de su refrendo vehicular.

“El descuento de pronto pago no es significativo, en comparación con el tiempo que se pierde haciendo el trámite presencial. En dos ocasiones anteriores realicé mi pago a través de la página de internet, pero sólo te entregan un comprobante sin la cédula de la tarjeta de circulación vigente. Y ni llega a tu domicilio el documento bueno. Ir a formarte nuevamente para que te lo den provoca que no paguen en internet o en los bancos”.

Relata que, por ese motivo, pagaría en la recaudadora, pero el pasado 9 de junio le llegó un requerimiento de pago por dos mil 137 pesos, que incluye el refrendo, la multa por no pagar a tiempo y los gastos de ejecución.

Acentúa que en 2020 realizó el pago en septiembre y los recargos no fueron tan altos. “No he pagado todavía el refrendo por lo mismo del monto. Tal vez mi opción tendrá que ser impugnar la multa”.

Laura Hernández también coincide en que el pago pasó de 688 pesos a dos mil 231 pesos por no pagar antes de marzo, “más del triple”, lo que hace muy difícil que pueda cubrir el monto, ya que debe mucho dinero en cuentas bancarias debido a la crisis económica. “El Gobierno de Jalisco debería dar más meses para pagar sin recargos, sobre todo porque estamos arrastrando una pandemia”.

SABER MÁS

Aplican prescripción

Se le solicitó a la Secretaría de la Hacienda Pública que informara sobre cuántos adeudos vehiculares habían prescrito en la Entidad, así como el monto que se dejó de cobrar por la prescripción, a lo que respondió que del 6 de enero de 2021 al 13 de julio del mismo año se resolvieron mil 809 solicitudes de prescripción. “De las cuales, corresponde a la prescripción del pago por los derechos del refrendo anual, la tarjeta de circulación y el holograma, y de multas a la Ley de Movilidad y Transporte”.

Sin embargo, sobre cuánto representó, la dependencia contestó que la Procuraduría Fiscal del Estado no cuenta con una base de datos o programa que cuantifique el valor monetario de cada resolución de prescripción emitida.

DEUDORES

Motos y autos, los que menos pagan

De acuerdo con el desglose realizado por la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno de Jalisco por medio de Transparencia, de los más de 4.2 millones de vehículos registrados, hay más de 2.3 millones de automóviles, un millón 083 mil camionetas, más de 545 mil motos y 19 mil taxis, entre otros.

Por porcentaje, los que menos han pagado el refrendo son los dueños de motos, ya que el 57% debe.

Mientras que el 45% de los automóviles no están al corriente. Y 43% de las camionetas tampoco han cubierto el refrendo.

También deben 72% de las camionetas que brindan el servicio de transporte público en todo el Estado, 41% de los minibuses, 31% de los camiones y 20% de los taxis amarillos.

El Gobierno reporta que hay 441 vehículos de demostración, de los cuales ninguno ha pagado su refrendo anual.

En Jalisco, un millón 842 mil 972 vehículos deben el refrendo 2021. EL INFORMADOR/A. Camacho

REGISTRO ESTATAL

Al día se suman 278 unidades

De acuerdo con datos de la Secretaría de la Hacienda Pública, en julio de 2019 el parque vehicular era de tres millones 999 mil 609 unidades. Y en julio de 2021, que significan 730 días después, hay cuatro millones 202 mil 703 automotores.

Lo anterior representa una diferencia de más de 203 mil vehículos, que si se dividen entre los días transcurridos, cada día se sumaron 278 unidades a la ciudad, en promedio.

Algunos habitantes señalan que piensan adquirir automóviles debido a que el transporte público es deficiente, o que es peligroso porque las unidades van llenas de personas sin sana distancia, pese a la pandemia del nuevo coronavirus.

Por ejemplo, Janet Ramírez subraya que anteriormente tomaba la troncal de Américas para acudir al trabajo, pero las unidades estaban llenas y muchos pasajeros no traían cubrebocas. “Me daba pánico. Y pedí que vinieran por mí o mejor me iba en Uber. Sí he pensado en comprarme un carro porque la mayoría del dinero se me va en transporte”.

Raúl Mendoza explica que ya no aguanta usar el servicio del Macrobús que circula por la calzada Independencia. A principios del año se mudó con su novia y desde ese entonces utiliza ese transporte para acudir a su trabajo. “Las alimentadoras tardan mucho en salir. Los conductores siempre están desayunando y haciendo tiempo en lo que se llena el camión”.

Afirma que, aunque llega temprano a esperar los camiones, la inestabilidad del servicio hace que a veces tenga que gastar en taxis o en mototaxis. “El otro día me cobraron 80 pesos y me junté con otra señora para pagar, pero es horrible vivir así. Por eso me urge comprarme un carro”. Destaca que ahora está ahorrando para adquirir un automóvil que le permita dejar de usar el Macrobús.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de los costos del refrendo y las multas viales?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

¿Quieres saber más?

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV