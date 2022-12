Ahora sí, el próximo 2023 comenzarán a aplicarse las multas a las y los automovilistas que no acudan en tiempo y forma a su verificación vehicular.

De acuerdo con lo informado este miércoles por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Israel García, y por el jefe de Gabinete, Hugo Luna, las multas comenzarán a ser aplicadas por la Policía Vial en marzo próximo.

Las multas inician de cero. Es decir, no se multará a las personas que no hayan verificado este 2022, sino que se comenzará con aquellas personas que no cumplan con el calendario establecido para el 2023. De acuerdo con lo explicado por Luna Vazquez, se empezará con las placas con terminación 1, que deben verificar en enero y febrero, es por ello que las multas que inician en marzo solo se aplicarán a aquellos automovilistas con terminación 1 que no hayan verificado en su tiempo, y así sucesivamente con el resto de las terminaciones de las placas.

Según refirió el jefe de gabinete, en esta primera etapa la Policía Vial no podrá aplicar multas en inspecciones individuales, sino que solamente se aplicarán cuando se realicen los operativos con este fin.

Las multas por no verificar tendrán costos hasta por al menos cuatro veces más que la verificación: mientras el trámite tiene un costo de 500 pesos, las multas por no tener el holograma vigente a 2023 irán de los mil 924 a los dos mil 405 pesos, según recordó Israel García.

La plataforma https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/ para hacer cita para acudir a la verificación vehicular está abierta, y las y los automovilistas todavía pueden acudir a hacer el trámite para aprovechar los descuentos en el refrendo vehicular y la dotación de placas del año próximo.

FS