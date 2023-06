Junio se despide del calendario y también se despiden las oportunidades para hacer la verificación responsable en vehículos cuyas placas tengan terminación 5, pues a partir del siguiente mes podrán ser sancionados con hasta 2 mil 074 pesos de ser sorprendidos sin el distintivo que otorgan los centros de verificación.

El proceso de verificación responsable se acerca al séptimo mes del año y con ello también se abre el bimestre de verificación para autos con placas terminadas en 7, quienes terminan en 6 aun tienen oportunidad de realizar el proceso en julio sin sanciones, pero todas las placas previamente inspeccionadas (terminaciones 1, 2, 3, 4 y proximamente 5) podrán ser sancionados si no cuentan con el distintivo otorgado por los verificentros.

Al día de hoy, aún es posible agendar una cita para los que tienen terminación 5 y librarse de la multa, pero en caso de saltarse la última fecha y haber recibido sanción, la misma se puede condonar una vez realizada la verificación, solo que en este caso como la cita fue realizada a destiempo tendrá un costo adicional de 50 pesos, dando como valor final un precio de $550.00

¿Qué vehículos no necesitan hacer la verificación?

Los únicos medios de transporte que están exentos de realizar el proceso son aquellos que son de modelo del año en curso o año siguiente, los que tienen placas de auto clásico, los vehículos híbridos o eléctricos y las motos, por lo que si no perteneces a esta lista te corresponde agendar tu cita para verificar.

¿Si no paso la verificación me pueden multar?

De acuerdo con la página oficial de verificación responsable no es motivo de sanción haber reprobado la prueba, ambas calcomanías de aprobado o reprobado indican a la autoridad que acudiste a un centro de verificación y por lo tanto no hay imposición de multa, sin embargo debes preparar tu vehículo y hacer nuevamente el proceso en los siguientes 30 días, en caso de volver a desaprobar la prueba tendrás que repetir el proceso el siguiente año, pero es preferible a no hacerla y tener que pagar un monto de 2 mil 074 pesos.

¿Dónde hago mi cita?

Para realizar tu cita y evitar la sanción puedes realizar el trámite por medio del siguiente enlace: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx, donde debes registrar los datos del vehículo a verificar y hacer el pago de tu cita antes de agendarla.

El pago puede ser realizado en cualquier recaudadora o desde tu aplicación bancaria, cuando haya sido confirmado podrás elegir el día y tu centro de verificación. Cuando acudas es importante llevar una copia de tu cita y de tu comprobante de pago y no es necesario que acuda el propietario del vehículo siempre y cuando se cuenten con los documentos que lo identifiquen.

Si solo tú puedes acudir al lugar, pero se te ha complicado por alguna razón también puedes reagendar, sin ningún costo, tu cita por medio del seguimiento de tu cita.

