En septiembre, autos con estas placas deben realizar la Verificación Vehicular

Con el inicio del mes de septiembre, los carros con las siguientes terminaciones en su placa deben realizar el trámite

Por: Moisés Figueroa

El Gobierno del Estado de Jalisco mantiene vigente durante 2025 su compromiso con la protección del medio ambiente mediante el programa de Verificación Vehicular, una estrategia clave para reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.

De acuerdo con el calendario oficial del programa, los vehículos cuyas placas terminan en 7 y 8 deberán realizar su verificación durante septiembre, como parte de un esquema escalonado que distribuye las obligaciones según la terminación numérica de la placa:

  • Enero - febrero: terminación 1
  • Febrero - marzo: terminación 2
  • Marzo - abril: terminación 3
  • Abril - mayo: terminación 4
  • Mayo - junio: terminación 5
  • Julio - agosto: terminación 6
  • Agosto - septiembre: terminación 7
  • Septiembre - octubre: terminación 8
  • Octubre - noviembre: terminación 9
  • Noviembre - diciembre: terminación 0

Costo de la Verificación Vehicular

El costo del servicio es de 500 pesos si se realiza dentro del periodo correspondiente; fuera de este plazo, el monto asciende a 550 pesos.

El pago puede efectuarse con tarjeta al momento de agendar la cita, y se entregará un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

¿Cómo agendar la cita?

El trámite se realiza exclusivamente en el sitio oficial: verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Los usuarios deben ingresar la información del vehículo, datos personales y la tarjeta de circulación, para luego seleccionar la fecha, hora y centro de verificación de su preferencia.

