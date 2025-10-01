Gobierno de Guadalajara reprocha a quienes tiran basura en la vía pública

La Gobierno de Guadalajara reprochó a quienes siguen tirando basura en lugares como ríos, arroyos, canales, bocas de tormenta.

En sus redes sociales compartió que “mientras hay miles de tapatías y tapatíos que cuidan de la ciudad, hay quienes no entienden y siguen tirando desechos en la vía pública”, así como la exhibición de tres imágenes que son el claro ejemplo de que la irresponsabilidad de unos cuántos puede condenar a todas y todos los tapatíos.

Una de ellas fue tomada en el canal del Jagüey, donde se encontraron colchones, muebles y basura que obstruían el cauce del agua. Otra corresponde al canal de Río Verde en Tetlán, un espacio que se ha limpiado en repetidas ocasiones y que nuevamente fue encontrado con basura. Una más señala que en el cruce de la calle Cardenal y Gobernador Curiel, en la colonia Morelos una boca de tormenta estaba obstruida por la basura.

"Todos los puntos ya fueron limpiados por nuestros equipos de Protección Civil y Bomberos y de Servicios Públicos, pero reiteró el llamado para que ayuden a tener limpia la ciudad, en especial en este temporal de lluvias para evitar inundaciones. "Recuerda que si requieres deshacerte de muebles o desechos voluminosos, puedes solicitar el servicio de recolección a través del 070, no los saques a la calle y evita sanciones", puntualizó.

