La tarde de este miercoles se registró el intento de robo de un banco ubicado al interior de una plaza comercial del Periférico Sur al cruce con Prolomgación Colón, en Tlaquepaque, que incluye varias detonaciones de arma de fuego que alertaron y generaron un caos momentáneo entre los asistentes de la plaza.

Los hechos ocurrieron pasadas las 14:30 horas. A los números de emergencia de Tlaquepaque llegó el reporte inicial de al menos cinco disparos al interior del inmueble, que ocasionó que las personas que ahí se hallaban corrieran para protegerse, sin saber exactamente qué era lo que ocurría.

De inmediato personal de la Comisaría de Tlaquepaque llegó al sitio para atender la situación, localizando en el lugar al menos 11 cascajos de bala, hasta el momento de calibre desconocido.

Por el hecho resultaron al menos tres vehículos con daño en los cristales, así como en un cristal y un muro del banco. No hubo personas lesionadas.

La Comisaría de Tlaquepaque confirmó que el presunto robo por el cual se habían registrado los balazos, fuera al banco o a cuenta habiente, no logró concretarse.

No se informó de personas detenidas ni se brindó información sobre los posibles causantes. Los hechos fueron turnados a la Fiscalía del Estado en espera de las averiguaciones correspondientes para intentar dar con su paradero y presentarlos ante la justicia.

