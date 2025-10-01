Registra Jalisco niveles más bajos e históricos en homicidios

Septiembre cerró como el mes con menos homicidios dolosos en Jalisco en los últimos ocho años, de acuerdo con cifras de la Fiscalía Estatal.

En total se reportaron 55 víctimas, lo que equivale a un promedio diario de 1.8 casos y una tasa de 10.8 por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 13.6. Con ello, Jalisco se ubicó en el lugar 14 a nivel nacional.

El acumulado de enero a septiembre de 2025 refleja también una tendencia a la baja, con un promedio de 3.5 casos diarios, la cifra más baja desde 2018 y una reducción de 32.1% respecto al mismo periodo de 2024.

En la comparación mensual, septiembre registró 27.6% menos homicidios que junio, que había reportado 76 casos. Además, es el mes con menor número de víctimas desde 2018, con una reducción de 77.6% en contraste con 2019, cuando se contabilizaron 246 casos.

La Fiscalía del Estado atribuyó estos resultados al trabajo coordinado de inteligencia y seguridad con el C5, la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

“Los esfuerzos se han traducido en una mayor efectividad en la prevención, investigación y persecución de los delitos”, señaló la dependencia en un comunicado.

Las autoridades aseguraron que mantendrán la estrategia integral para garantizar justicia a las víctimas y avanzar hacia un Jalisco más seguro.

