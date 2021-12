Veo que tenemos a un gobernador alejado de la gente: Qucho

Con el ojo crítico y la mente más creativa, Qucho Monero llegó a los Sótanos del Joder para hablar un poco de su trabajo, las colaboraciones que hace no solo en EL INFORMADOR, sino para otros medios y hasta uno que otro encargo incómodo.

Sonriente y dispuesto a responder con honestidad, Qucho admite que en muchos de sus trabajos sale a relucir su verdadera identidad como Saúl Herrera, pero siempre respetando su ojo crítico y la línea editorial para donde colabora.

En cuanto al gobernador, Qucho Monero siente que el mandatario no disfruta su trabajo, "en mi sentir, lo veo alejado de la gente. Tu ves como responde y reacciona a las familias de desaparecidos y eso es lo que veo".

Tomando en cuenta esto, Qucho dice: "aprovecho mis cartones para ilustrar no solo mi sentir como monero, sino también como ciudadano".

Y así también le tocó dibujar al Atlas campeón, pese a que él es chivahermano "lo que más me pesó no fue haber dibujado al Atlas con este campeonato, sino que se me acabaron los chistes hacia ellos, al menos por un tiempo".

Finalmente Qucho habla sobre el entendimiento que tiene acerca de los medios para los que trabaja y su línea editorial, "hay muchos cartones que solo viven en mi mente".

JL