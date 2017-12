Venden documentos falsos a través de las redes sociales

Credenciales escolares, comprobantes de domicilio y hasta documentos religiosos son algunos papeles apócrifos que en los últimos días se han puesto a la venta en Facebook.

En grupos como “Ventas Seguras GDL” se ofrecen certificados de comunión, confirmación, matrimonio y hasta fe de bautizo. También se ofertan comprobantes de pláticas prematrimoniales y de catecismo.

En la red social, una persona que identificó como Javier García aseguró tener “credenciales escolares totalmente válidas” para obtener descuentos en la Central Camionera, pero también para contar con beneficios como los transvales y conseguir tarjetas del Macrobús y del Tren Ligero. Explicó que hace las entregas en el parque Revolución, Centro Sur y plaza del Sol.

Existen otras ofertas similares en grupos como “Baratillo GDL”, en donde las autoridades ya detectaron la venta de estos documentos falsos entre 170 y 450 pesos.

Si bien los documentos que expide la iglesia no son de carácter oficial, y por lo tanto su falsificación no es un delito, no sucede así con las credenciales de estudiante que podría derivar en un problema mayor.

El Artículo 162 del Código Penal del Estado de Jalisco establece un castigo de dos a seis años de prisión para quien falsifique documentos oficiales. La misma pena se contempla para quien los utilice.

Este ilícito ya ha sido detectado por la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis). En octubre dio a conocer que ya investiga los hechos junto con la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado. La dependencia estatal hizo un llamado a la ciudadanía a no adquirir estas credenciales pues advierten que no les servirán.

Los transportistas denuncian que, por ahorrarse unos pesos, pasajeros utilizan credenciales falsas para poder pagar su boleto con transvale, además señalan que alrededor del 10% de los transvales y bienevales que reciben son apócrifos.