Ven necesaria una reforma para reducir burocracia en la atención a víctimas

Para agilizar los procesos de reparación del daño es necesario modificar la legislación y eliminar burocracia, expuso Iván Sánchez Rodríguez, secretario técnico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

Ante señalamientos de familias de desaparecidos sobre la lentitud en los trámites, reconoció que los procesos se alargan porque deben cumplir todos los requisitos considerados en la legislación. Recordó que con la ley actual tardan hasta tres meses para definir si una solicitud de apoyo es procedente.

“Son procedimientos burocráticos, pero estamos trabajando para que sean lo más eficientes y rápidos posibles. Al tratarse de dinero público siempre tenemos que seguir procedimientos muy específicos para evitar cometer cualquier tipo de error”, argumentó.

Luego de participar en el foro organizado en el Congreso del Estado para analizar las reformas sobre desaparición de personas, el funcionario informó que el año pasado no ejercieron la totalidad de la bolsa de 26 millones de pesos (MDP) del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Entregaron 8.5 MDP en ocho compensaciones y otro medio millón se empleó en medidas de atención prioritaria.

Sánchez Rodríguez comentó que han detectado abogados y asesores legales que quieren sacar provecho del dolor de las víctimas y las buscan para ofrecerles entrar en litigio para acceder a recursos. Recordó que la Comisión ofrece asesorías jurídicas gratuitas a las personas que hayan sufrido un delito.

“Desafortunadamente el litigio víctimal se está dando en todo el país, al ver que las instituciones tienen un fondo de ayuda y de asistencia, abogados o gente que tiene otros intereses buscan a víctimas para pelearnos directamente y sacar un beneficio de ahí”, precisó.

En su intervención, Jorge Alejandro Gongora Montejano, titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, dijo que dar una buena atención a las víctimas es un reto para las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Se trata como Estado de orientar y ser garantes ante las víctimas del delito, necesitamos tener mayor sensibilidad, necesitamos acrecentar nuestros programas y ese es un tema de voluntad”, dijo.

En la tercera jornada del foro estaba programada la participación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón y de la secretaria de planeación y participación ciudadana Margarita Sierra, pero no asistieron.

Harán mesas técnicas para dictaminación

Luego de que activistas y algunas víctimas amagaron con no participar en el foro por la inasistencia de legisladores, Guadalupe Aguilar, del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej) dijo que su intención es sumar y no dividir, por lo que pidió integrar a las familias a mesas técnicas para elaborar los dictámenes.

“Estamos del lado del trabajo, sumar y no dividir por ello proponemos las mesas técnicas donde se dé salida y solución a realidades importantes y no sólo señalar la ausencia de los diputados; eso no es motivo para parar. Ocupamos diputados aprobando la ley, aquí (en el foro) para qué, si ya fue claro que no los ocupamos”, aseveró.

Tras la inconformidad por la baja asistencia de diputados a los foros, los activistas y familiares fueron invitados a participar en mesas técnicas de dictaminación. Jorge Eduardo González, presidente de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, dijo que en las próximas semanas se agendarán los trabajos para elaborar los proyectos de reforma en colaboración con las familias.

GC