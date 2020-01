Por desaire de diputados, familias de desaparecidos amagan con dejar mesas de revisión de leyes

Ante la baja asistencia de diputados a las mesas de análisis de la legislación sobre personas desaparecidas, familiares y activistas advirtieron que no participarán en la jornada programada para este viernes, si no acuden al menos los presidentes de las cuatro comisiones legislativas que deben dictaminar las iniciativas de ley sobre desaparecidos, atención a víctimas y declaratoria de ausencia.

Jorge Verástegui, activista que participa en el foro, lamentó el desinterés de los legisladores locales, dijo que deben escuchar a las víctimas y pidió que incluyan a especialistas en el trabajo técnico de dictaminación.

"Es muy vergonzoso en un Estado donde hay más de ocho mil personas desaparecidas, no es posible que los diputados estén ausentes y muchos sí están en el Congreso y se pasean por los pasillos, están en sus oficinas y no salen. No les estamos pidiendo cosas extraordinarias, incluso estamos ofreciendo hacerles el trabajo y que nos inviten a dictaminar a mesas de trabajo técnico", argumentó.

Guadalupe Aguilar y Esperanza Chávez, representantes de los colectivos de familiares, también criticaron la inasistencia de los legisladores. El diputado Jorge González Arana, que convocó al foro, prometió reiterar la invitación a sus compañeros legisladores; pero insistió en que no los puede obligar a estar presentes.

Las iniciativas están en análisis en las Comisiones de Derechos Humanos y la de Estudios Legislativos, que presiden Jorge González Arana y Érika Pérez, respectivamente, quienes sí estuvieron en el foro. No acudieron Enrique Velázquez y Claudia Munguía, que encabezan las comisiones de seguridad y la de puntos constitucionales; que también tienen que revisar el tema.

Otros legisladores que han acudido al foro son la diputada Priscila Franco, Adenawer González y Oscar Herrera.

LS