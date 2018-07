Ven difícil camino a propuesta para eliminar plástico

Es muy difícil que avance la propuesta para eliminar de manera gradual el uso de plásticos en los establecimientos comerciales del municipio de Puerto Vallarta, pues a nivel mundial son pocos los casos similares que han sido exitosos consideró Raquel Gutiérrez Nájera, investigadora de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

“Es una medida bastante progresista, bondadosa, pero que yo recuerde, hay solo dos países europeos que lo han prohibido totalmente. Creo que Francia y una provincia de España, pero aquí en México estamos en pañales y son muchas las cadenas productivas ligadas a la producción, transporte, generación y disposición de los plásticos”.

Es muy complicado, dijo la investigadora, que las grandes empresas cambien su producción solo por restricciones en un municipio. “Puerto Vallarta no es una isla y depende de toda una economía regional, estatal y a nivel de país. Entonces, me parece que es una iniciativa que no está alineada con estas partes”.

En cambio, se debería aumentar el reciclaje y optimizar la disposición final de los plásticos, así como motivar a la población a reducir su consumo. “Ahí es a donde deberían de apuntar ahorita los esfuerzos porque es una cadena y Puerto Vallarta por sí solo no va a poder implementar una política pública así si no da subsidios a las empresas”.

Aunque busca la mejora, la propuesta del regidor Juan José Cuevas no establece aún cuáles serán las medidas para implementarla.