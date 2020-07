Vecinos piden construir segundo vaso regulador en zona de El Dean

Luego de la inundación que dejó afectaciones en 187 viviendas de las colonias El Dean y Ferrocarril, en Guadalajara, vecinos de la zona pidieron que se construya el segundo vaso regulador en el parque del primer punto.

Comentaron que la ampliación fue insuficiente para evitar daños en el menaje, pues la lluvia del sábado alcanzó más de un metro de altura.

El año pasado, el presidente municipal tapatío, Ismael del Toro, suspendió la intervención para el segundo vaso regulador por la oposición de colonos que no estuvieron de acuerdo con la rehabilitación de la primera obra hidráulica, que tuvo un costo de 192 millones de pesos.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de retomar los trabajos si volvían las anegaciones.

“Aquí no nos opusimos porque siempre hemos tenido éste y sabíamos que funcionaba, pero si tuviéramos el otro (vaso regulador), el agua no se hubiera salido”, dijo Juan Pablo.

Héctor, otro habitante, coincidió con la petición: “Los vecinos de allá fueron los que no lo quisieron y hasta se venían en la noche a dormir abajo de los árboles para que no lo hicieran. Ahora se hubieran venido a ayudarnos a sacar el agua de nuestras casas. A ver si ahora sí se pone las pilas el Ayuntamiento para hacerlo porque ya es tiempo, es un beneficio para todos”, remató.

“Ya nos andábamos ahogando. El agua subió más de un metro”

DAÑOS. Juan Pablo, vecino de El Dean, señala el nivel que alcanzó el agua en su casa el fin de semana. EL INFORMADOR • A. CAMACHO

Día y medio después de la inundación que acabó con todo el menaje de su casa, Juan Pablo y su familia continuaban las labores de limpieza.

Mientras él barre el material que trajo el agua a su casa, ubicada sobre la calle 14 de la Colonia El Dean, el resto de su familia trapea por quinta ocasión debido a que pusieron a “estilar” los muebles en su sala.

La tarde que llovió habían subido otros 20 centímetros la barda de la puerta de su casa, pero ni eso impidió que el agua entrara hasta el último rincón.

“Vimos que empezó a venirse el agua y ya nos andábamos ahogando. Subió más de un metro. Como pudimos la sacamos con cubetas mientras los bomberos nos ayudaron un rato. Ahora sin trabajo por la pandemia y sin cosas por la inundación no sé dónde vamos a parar”, expresó Juan Pablo.

Héctor, otro vecino, contó que cuando llegaron a su casa encontraron la estufa, el refrigerador y el colchón flotando. “Yo creo que entre todo lo que perdimos fueron unos 40 mil pesos. ¿Ahora quién nos va a ayudar? No podemos acostumbrarnos a que cada año se nos siga inundando”.

Marina también lo perdió todo, incluyendo su carro que ya no prendió. Este día pidió permiso en su trabajo, como decenas de vecinos de la colonia, para continuar con la limpieza de sus casas. “Me quiero esperar a ver si se van a secar mis muebles, la tarima de mi cama, porque no me puedo quedar sin nada”.

Para ayudar a los afectados de estas colonias el DIF Guadalajara instaló un albergue al Sur de la Ciudad, pero sólo tres familias pasaron ahí una noche y ayer regresaron a sus hogares.

JL