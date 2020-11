Vecinos denuncian fallas en ciclovía de Avenida Guadalupe

Con motos, camiones de productos, de basura, baches, alcantarillas y calles levantadas los ciclistas tienen que lidiar a diario en la recién inaugurada ciclovía de Avenida Guadalupe. Además de los peatones y automovilistas que circulan por el lugar.

Aide, por ejemplo, quien se transporta en bicicleta a diario, indicó que genera mucho tráfico.

"Creo que agarraron el peor carril porque está lleno de hoyos y falta señalética para los vehículos"

"Tiene mucho espacio para que una moto pueda entrar, lo que la hace peligrosa. Además creo que agarraron el peor carril porque está lleno de hoyos y falta señalética para los vehículos", agregó.

Para quienes se transportan en camión los bolardos de cemento son inseguros para subir y bajar del camión.

Sandra, quien toma toda la semana el transporte público en la Avenida, señaló que no está en contra de la ciclovía, pero "está peligroso porque me ha tocado ver personas que se han caído a la hora de bajarse en las jardineras. También te bajan en doble fila. Yo me he resbalado".

"Me ha tocado ver personas que se han caído a la hora de bajarse en las jardineras"

Para que disminuya el peligro, resaltó que los camiones podrían pararse donde no hay bolardos o un lugar estratégico.

"A la hora de bajar lo hacen en diferentes puntos de los bolardos y te andas tropezando, luego vienen las motos y bicicletas y te andan casi atropellando", compartió Miranda Gómez, usuaria del transporte.

Ella propone que se haga una isla para que el camión se pueda meter a subir o bajar gente.

Por su parte, Andrés Giannakis, secretario de Guadalupe Poniente A.C. y vecino del lugar, resaltó que en tiempos de lluvias es más peligroso para los peatones, pues la ciclovía se inunda y tanto ciclistas como motocicletas usan la banqueta.

"Está mal diseñada, provoca un trafical que no se pensó", dijo.

Además, subrayó que lejos de estar en contra de la misma, como vecinos dieron otras opciones tanto al Ayuntamiento de Zapopan como al Gobierno del Estado.

Una de ellas era que la ciclovía fuera por el camellón y no a la derecha, pues tiene suficiente espacio y no se inunda.

"Lo único que hicieron fue segregar un carril y poner un tope más. Algunos somos ciclistas y sabemos la problemática que hay, pero se tiene que hacer en beneficio de todos. El transporte público también tiene que mejorar. Debe haber coordinación entre el gobierno y nosotros", expresó.

Detalló que propusieron puntos para que mejorara el tráfico y que ya realiza el Ayuntamiento, sin embargo no han funcionado.

"El problema fue la forma en que se diseñó. Dimos alternativas viables y no se hicieron"

Por su parte, Enrique Campos, también habitante de la zona, compartió que están a favor de la ciclovía, "el problema fue la forma en que se diseñó. Dimos alternativas viables y no se hicieron. Al final quedamos en que harían adecuaciones, pero no se ha visto disminución de tráfico".

Subrayó que la falta de planeación y fallas que han surgido hace pensar que "la hicieron para llegar a una meta de kilómetros. Ni siquiera toma en cuenta al peatón, como en las paradas de camión".

Según indicó, en el Ayuntamiento les aseguraron que no se podría hacer de otra forma por falta de presupuesto. Aunque desde hace 15 días no les dan respuesta.

"También hay una situación que ellos probablemente ya la saben: esta también es una "motovía". La mayoría del tiempo es usada por motociclistas, es un peligro para ciclistas, para peatones y para automovilistas, y no han puesto a nadie para vigilar la zona", mencionó.

