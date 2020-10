Abandonan carril BiciBus sobre la avenida Hidalgo

El carril BiciBus de avenida Hidalgo, entre López Mateos y el Centro Histórico de Guadalajara, permanece abandonado. En un recorrido por este diario se constató que es utilizado por los conductores como cualquier otro espacio, lo que impide su uso exclusivo para los ciclistas.

El hecho de que no sea un carril confinado, con bolardos, vallas de concreto u otra señalización que lo distinga y separe de los demás, hace que para automovilistas y motociclistas sea fácil invadirlo a lo largo de sus 3.7 kilómetros de extensión.

En el tramo sólo existe un tímido balizamiento en el asfalto que indica “Sólo bici y bus”. Además, en el tramo entre avenida López Mateos y calle Victoriano Salado no existe dicho estampado. Tampoco hay mantas o carteles informativos acerca del carril.

La Ley de Movilidad tampoco defiende el proyecto, pues no acota algún apartado mediante el que se sancione a los automovilistas por no respetarlo.

Saraí, de 21 años, explicó que una vez utilizó el carril. “Ya no me quedaron ganas; los carros se me acercaban mucho y terminaba por subirme a la banqueta”. Ahora toma avenida La Paz, en sentido contrario y por la banqueta, pues así, dijo, se siente más segura.

El BiciBus es un proyecto promovido desde junio por el Ayuntamiento de Guadalajara con el que se busca que los tapatíos se bajen del transporte público y tomen una bicicleta para llegar a su destino y así reducir la propagación del coronavirus.

Libertad Zavala, directora de Movilidad y Transporte de Guadalajara, reconoció que la ciclovía para avenida Hidalgo lleva cuatro meses con 50% de avance. Dijo que falta la instalación de bolardos abatibles, boyas y demás elementos para confinar el carril.

“No contábamos con el recurso, así que hicimos el proyecto sólo con los materiales que teníamos. Ahora contamos con la posibilidad de destinar 395 mil pesos. Esperamos poder realizarlo en el mes de noviembre”, dijo la directora.