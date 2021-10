Vecinos de Lagos del Country ahora sufren desabasto de agua por fuga

En la casa de Raúl Milanés, en la colonia Lagos del Country, ubicada en la metrópoli, tienen que llenar baldes y hasta 10 garrafones con la poca agua que cae de la calle y usarlos para el baño, lavar trastes, ropa y bañarse, sobre todo en la parte de arriba, pues no tienen aljibe, aunque su familia se ha tenido que medir por el miedo a quedarse sin nada, como hace un mes.

Él es uno de los afectados desde hace un mes por una fuga que ha entorpecido el flujo del líquido en las viviendas de esta zona, pese a que el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) la ha reparado varias veces.

“La reparan, luego otra vez y otra vez, parece que le ponen chicle o pegamento. La mayoría de la gente que vive aquí es de la tercera edad y estar acarreando agua les lastima la columna. Ahorita sale mucha agua en comparación de lo normal, pero llega un momento que ya no sale y, de todos modos, no sube el agua. No nos bañamos a diario y lavamos cada semana”, compartió.

Personas de la tercera edad tienen dificultades para proveerse de agua. EL INFORMADOR/G. Gallo

Margarita, quien vive en la calle Lago Camécuaro, de la misma colonia, contó a este medio de comunicación que tuvo que arreglar su aljibe para tener un poco de agua dentro de su casa y dejar de acarrear baldes, pues por su avanzada edad no puede hacerlo.

“Ahorita ya tenemos el aljibe funcionando, pero teníamos que llenar las cubetas para lavar trastes, bañarnos, echarle agua al baño y lavar. La primera semana no hubo nada de agua, después un chorrito y ahorita seguimos igual. Eso no sube (al segundo piso)”, afirmó.

Raúl añadió que la reparación de la fuga, que se encuentra en el cruce de Lago Superior y avenida Patria, tiene un mes.

“La reparan y otra vez. Aquí hemos hecho unos cuatro reportes y otros vecinos igual y sólo nos dicen que están trabajando. Una vez hasta nos dijeron que a todos les urge, no sólo a nosotros”.