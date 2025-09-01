Morena Jalisco reconoce avances de Sheinbaum tras su Primer Informe de Gobierno

Tras el Primer Informe de Gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, realizado desde Palacio Nacional, integrantes del Comité Estatal de Morena destacaron el trabajo y liderazgo de la mandataria.

La dirigente de Morena en Jalisco, Erika Pérez García, subrayó avances en materia económica y social, entre ellos el incremento al salario mínimo, la reducción de la pobreza y mejoras en seguridad.

“Vemos una reducción de 13.4 millones de mexicanos que salieron de la pobreza y otro de los logros es el aumento del salario mínimo, hay avances en el tema de salud con nueva infraestructura hospitalaria, y seguridad con la reducción en el primer año del 20 por ciento en delitos de alto impacto", señaló.

Asimismo, Pérez García resaltó la puesta en marcha de programas prioritarios del Gobierno Federal, entre los que sobresale el acceso a vivienda digna, con la construcción de 200 mil unidades habitacionales en todo el país.

La presidenta estatal del partido, señaló que en Jalisco persisten discrepancias en las estadísticas oficiales: “MC tiene otros datos en temas de desaparecidos o la seguridad como Teocaltiche, que dicen solucionarían el problema de violencia y ahí están los hechos. Necesitamos revisar qué es lo que está pasando si falta más coordinación del Gobernador con la Federación, si queremos que le vaya bien a Jalisco debe haber coordinación” , afirmó.

En su intervención, el presidente del Consejo Político de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, destacó los avances del Gobierno de Sheinbaum en materia económica, de infraestructura, programas sociales y seguridad.

“El informe trae cifras muy alentadoras en cuanto a crecimiento y estabilidad de la macroeconomía y generación de empleos. Vemos cómo redujeron considerablemente las cifras de desempleo y se sigue avanzando” , señaló.

Lomelí agregó que el impulso de nuevas obras de infraestructura ha detonado el empleo en el país, con proyectos estratégicos como puertos, carreteras, aeropuertos, rutas ferroviarias y obras de agua.

Además, subrayó que el Plan México tiene como meta construir una economía más justa, que distribuya de manera equitativa los beneficios del desarrollo.

El legislador insistió en que el gobernador de Jalisco debe trabajar de la mano con el Gobierno Federal para ofrecer mejores resultados en materia de seguridad, al lamentar los altos índices de feminicidios, desapariciones, robos a casa habitación, asaltos y robo de autopartes y vehículos que, señaló, se registran cotidianamente en municipios como Guadalajara.

En relación con la inversión federal en infraestructura carretera, Lomelí criticó la postura del Ejecutivo Estatal, a quien acusó de minimizar con sarcasmo los recursos que la Federación destina a la entidad: "Haber llegado con el resultado de una elección poco clara lo mantiene lejos, el gobierno estatal debe tener cercanía con el federal, no le ayuda estar diciendo que él invierte grandes cantidades a las carreteras y que no hay apoyo por parte de la Federación, concluyó.

