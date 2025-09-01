Especialistas critican falta de autocrítica y continuidad a AMLO en informe de Sheinbaum

Para el académico del ITESO, Marcos del Rosario, el Primer Informe de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, más que hablar sobre un trabajo autónomo, habló sobre la continuidad del gobierno comenzado por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, además de que este careció de autocrítica que pudiera dar paso a un proceso de mejora en su administración.

“Incluso, pareciera que estuviera emulando muchas de las acciones y de la narrativa de Andrés Manuel”, dijo Del Rosario. En este sentido, lamentó que el inicio del discurso fuera precisamente el tema de la "reducción de la pobreza" lograda por el expresidente, aunque las metodologías han puesto en duda los resultandos en diversas ocasiones.

Consideró que las cifras otorgadas en materia de desarrollo en general fueron "de encantamiento", a pesar de que durante su administración se han logrado impulsar 15 nuevos hospitales y espera cerrar con alrededor de 30 este 2025, no ha podido consolidarse un verdadero sistema de salud que funcione y que atienda integralmente a la ciudadanía con y sin seguridad social.

"Los servicios de salud son suficientes. El tema de la aplicación de las vacunas continúa en rezago, lamentable, porque habían sido un avance en materia de salud durante muchos años. Tanto los servicios de salud como en la vacunación, el país sigue teniendo problemas, al igual que en el abastecimiento de medicina, aunque ella hubiera señalado que se está en un 90% de abasto", lamentó el especialista.

Si bien, ningún presidente habla sobre la autocrítica, en ocasiones suelen reconocer pendientes en los que continuarán trabajando durante su administración, cosa que no sucedió en este informe. Y en este sentido, Marcos del Rosario lamentó que apenas hubiera abordado el tema de la seguridad y que hubiera dejado de lado alguna mención sobre la crisis en materia de desaparición, más allá de haberlo abordado ligeramente durante las reformas alcanzadas durante sus primeros 11 meses de gobierno.

También lamentó que se hubiera abordado como un tema triunfalista la reducción de homicidios dolosos, "cuando las cifras siguen siendo alarmantes", dijo.

El especialista del ITESO destacó como un punto positivo de sus primeros meses de mandato la estrategia nacional en materia de extorsión, puesto que estas se habían estado desbordando durante los últimos años, además de reconocer que, por lo menos en materia de combate al narcotráfico, sí se ha separado de su predecesor buscando atacarlo "y no mostrando ser su aliado", como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador.

Por último, dijo que es necesario que la Presidenta muestre mayor apertura para dialogar con la oposición, pues el hecho de que tenga la mayoría en todos sus espacios hace notar que el Gobierno de México podría estar cayendo en un totalitarismo, que terminó de reflejarse también en la elección del Poder Judicial que comienza este mismo lunes, a la cual habrá que prestar suma atención para analizar cómo se va desarrollando.

Hay una puerta desde la Presidencia que busca interactuar con otros países: Javier Soto Morales

Por su parte, el académico de la Universidad de Guadalajara, Javier Soto Morales, consideró que hubo avances que merecen reconocimiento, aunque la mayoría de los temas sensibles permanecen sin respuesta y la estrategia general refleja continuidad más que innovación.

Soto Morales coincidió con Marcos del Rosario en que un punto positivo ha sido el cambio en la política de seguridad frente al crimen organizado. Señaló que "probablemente por decisión estratégica de gobierno o por presión externa se ha dado un tratamiento distinto al crimen organizado. Eso ya es positivo, porque genera esperanza frente a la política de Andrés Manuel de abrazos, no balazos".

En este mismo sentido valoró la proyección internacional de la Presidenta. Mencionó que, por lo menos, hay una puerta desde la Presidencia que busca interactuar con otros países. “Eso no lo tuvimos antes con la visión aldeana de López Obrador. Este gesto de apertura es un intento por consolidar una representación de estado más formal y cercana al ámbito internacional”.

Sin embargo, Soto Morales también fue crítico de la continuidad de la administración pasada, pues consideró que la Presidenta "opera como gerente de López Obrador". "En lugar hacer cambios o ajustes, ha venido asumiendo al pie de la letra lo que su antecesor hizo, en una posición dogmática e ideológica que está generando daños enormes al país", expresó el especialista, añadió que ello se refleja en las reformas constitucionales que han afectado a los órganos autónomos y en la próxima reforma electoral, que calificó como "una puntilla para la democracia en México", dijo.

En cuanto a los logros sociales, Soto Morales reconoció avances en la reducción de la pobreza, pero con reservas: "el de la pobreza yo creo que es un tema que sí hay que aplaudir, pero aguas, y le daría solo un aplauso, no varios. ¿Por qué? Porque de dónde está saliendo el recurso: de los que pagamos impuestos, principalmente los pequeños y medianos empresarios".

También subrayó que sin inversión y confianza, los resultados económicos presentados durante el informe permanecen limitados, lo que afecta directamente el empleo formal, el principal seguro social en el País.

Los sectores más sensibles, como salud y educación, también recibieron un diagnóstico crítico por parte de Soto Morales al igual que Marcos del Rosario, pues "ha sido dolorosísimo el caso de las medicinas, la falta de abastecimiento".

"Hemos tenido familiares que han estado entre la vida y la muerte por no recibir atención ni medicamentos en hospitales públicos. Eso no sucedía antes". dijo

También denunció que la educación pública en comunidades alejadas enfrenta deficiencias graves, mientras las oportunidades de empleo siguen siendo escasas. El especialista concluyó que el informe mostró un gobierno más preocupado por controlar y mantener el poder que por servir. Afirmó que "al final del día, el gobierno se mide por los resultados, y lo que vimos fue manipular para controlar y buscar solo el poder, no para servir".

EE