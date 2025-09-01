Como uno de los 15 hospitales ya inaugurados durante los primeros 11 meses de su gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó la construcción en Jalisco del Hospital General de Zona del ISSSTE, inaugurado en Tlajomulco de Zúñiga el pasado mes de agosto, siendo esta una de las dos menciones referidas a Jalisco durante su mensaje emitido desde Palacio Nacional este lunes.

Se trata del nosocomio ubicado en la colonia Rinconada del Sol, inaugurado en su primera etapa y que una vez concluido estará brindando atención médica a alrededor de dos millones de derechohabientes, no solo del Estado de Jalisco, sino también de Aguascalientes, Colima, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas.

Lo anterior fue mencionado durante su mensaje enfocado en materia de salud, donde, además de hablar sobre los 31 nuevos nosocomios y clínicas que se habrán concretado al finalizar este 2025, en sus primeros meses al frente de la Presidencia de la República. También destacó que "a pesar de los malos augurios, las mentiras y calumnias, en el sistema de salud se trabaja todos los días para el abasto gratuito de medicamentos", y que en todos los centros y hospitales de salud el abasto está por encima del 90 por ciento.

Durante su intervención en materia de Obra Pública también hizo mención de la inauguración de la Autopista a Vallarta, que es una obra de 86.5 km y forma parte del proyecto de la "Vía Corta" o autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, proyecto impulsado desde 2015 y retomado en 2018. La inauguración oficial del tercer y último tramo, Bucerías-Puerto Vallarta, de 33.2 kilómetros, se llevó a cabo el 28 de diciembre del año pasado, sumando así una extensión total de 173 kilómetros, que buscan que disminuyan los tiempos de traslado entre Jalisco y Nayarit.

Aunque no mencionó directamente a Jalisco, Sheinbaum Pardo también destacó que, como parte del impulso que su gobierno ha dado a la tecnología, se ha puesto en marcha el Centro de Diseño “Kutsari”, el cual se instalará en Jalisco y con él se buscará desarrollar y fabricar semiconductores en el País para reducir la dependencia de importaciones y crear una cadena de suministro propia.

Sheinbaum destaca 18 reformas constitucionales históricas

El informe fue iniciado con un mensaje que instó a que estos primeros 11 meses son la continuidad de la visión impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, gracias a quien, aseguró, 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza.

Continuó entonces con destacar las 18 reformas constitucionales que consideró como "históricas", alcanzadas gracias a los trabajos legislativos de las Cámaras de Diputados y de Senadores, entre las que se encuentran, por ejemplo, la Reforma al Poder Judicial, la Reforma a la Guardia Nacional, las reformas para la recuperación de Pemex y CFE como empresas mexicanas, la recuperación de trenes operados por empresas públicas, la Reforma a la Ley del Infonavit, la Reforma contra el Maíz Transgénico, la Reforma para que la extorsión sea un delito grave, la Reforma a la Soberanía Nacional que impide intervenciones e intromisiones extranjeras y la Reforma que garantiza la atención a las víctimas de desaparición.

Durante el informe, la Presidenta también destacó que al día de hoy y gracias a los programas sociales impulsados durante el sexenio pasado y los que se han sumado durante los primeros meses de su gobierno, como la Pensión del Bienestar a Mujeres Adultas Mayores desde los 60 años o la Beca Rita Cetina, se ha llegado a 32 millones de familias.

Pese a estimaciones “catastróficas”, Sheinbaum destaca crecimiento económico

En materia económica, destacó que se ha previsto, para su primer año, un crecimiento en la Economía de México del 1.2% "pese a lo que voces contrarias estimaban como catastróficas", y gracias principalmente a la inversión extranjera, además de que el desempleo se mantiene en 2.7% y el salario mínimo pudo tener un aumento del 12 por ciento.

En este rubro también destacó que durante 2024 México hubiera alcanzado una cifra récord de 36 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), y aprovechó para agradecer al empresariado que pudo reafirmar sus compromisos para mantener el "Paquete Económico contra la Carestía" y el "acuerdo voluntario para mantener el precio de la gasolina regular en 24 pesos por litro".

También hubo mención a las y los migrantes mexicanos devueltos desde Estados Unidos, señalando que, desde que comenzó el programa "México de Abraza" este 2025, el Gobierno de México ha apoyado a 86 mil compatriotas" con distintas estrategias, como la entrega de tarjetas del bienestar y atención a trámites, además de que, afirmó, se ha tenido gran comunicación con el Gobierno de Estados Unidos sin que México hubiera cedido su soberanía ni autonomía.

En materia de Seguridad, el último rubro abordado, destacó que durante el primer bloque de su mandato se logró reducir la incidencia delictiva "de alto impacto" en 20% a nivel nacional, los homicidios dolosos en 25%, los feminicidios en 34% y el robo de vehículos con violencia en 31 puntos porcentuales.

"Vamos bien, y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien, y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la Nación. Por la paz y el bienestar del pueblo, tengan la certeza que no voy a traicionar. Con la fuerza de México, de nuestro pueblo caminaré sin descanso, con rectitud, con valentía y honraré siempre la confianza depositada en mí", afirmó la Presidenta al finalizar su informe.

"Somos un país libre, independiente y soberano, con un pueblo trabajador y extraordinario. Somos grandeza cultural, y somos siempre y por siempre servidores del pueblo y de la patria y la verdad. ¡Que viva la grandeza de México!”, finalizó.

