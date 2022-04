Vacuna COVID: Se inmunizan en familia previo al cierre de campaña

Andric Trinidad y su familia sólo habían salido de paseo al Centro de Guadalajara aprovechando el asueto por la Semana Santa; sin embargo, terminaron por ponerse la vacuna contra el COVID-19.

Andric sólo tenía las dos primeras dosis porque dijo, le dio pereza hacer todos los trámites que se requerían para aplicarse el refuerzo, como el estar al pendiente cuándo se abrirá la convocatoria estatal y registrarse en la federal para tener su comprobante, además de perder un día de escuela o trabajo para poder asistir a la cita.

Pensó en quedarse así, con las dos dosis previas. Pero al ver que estaban aplicando la vacuna con sólo con presentar su credencial para votar o alguna identificación con CURP en las inmediaciones de la Presidencia de Guadalajara, en el Centro de la Ciudad, decidió quedarse. Con él, su mamá y su hermana se apuntaron para que también se las aplicaran ellas.

El primero en pasar a ponerse su vacuna fue Andric; después su mamá, Olivia, quien no se había podido aplicar el refuerzo porque enfermó de COVID-19 cuando ya tenía su cita agendada, y por último su hermana Melisa, quien aunque estaba nerviosa, cedió gracias a que sus papás y su hermano estuvieron con ella al momento de la aplicación.

“No estaba ni enterado que ya no había macromódulos de vacunación, como ya no había querido vacunarme ya no presté atención a eso. Que pongan estos módulos de vacunación al alcance de la gente se me hace muy accesible, una mejor idea ya que está menos saturado todo, así la gente que va al paso, como nosotros, puede aprovechar para completar su esquema”, consideró el joven.

Misael Aguiar, quien dijo, no creía en la vacuna, también aprovechó la aplicación que se lleva a cabo en este punto “con la finalidad de que sus papás estén más tranquilos”.

Ya había intentado hacerlo sólo porque ellos se lo habían pedido, pero, contó, no se la habían querido aplicar porque no tiene INE: una vez la perdió y al quererla obtener de nuevo comenzaron los errores con los apellidos. Se pasó toda la pandemia sin la protección de ninguna dosis.

“Me decían que si no tenía INE no me la podían poner, si es importante para las autoridades debían ponerla desde antes sin necesidad de la credencial. Aquí en este módulo con la pura CURP me la pusieron. Yo la verdad no creo, pero mis papás eran los que me estaban diciendo a cada rato que me la pusiera y por eso hoy aproveché para hacerlo, para que ellos estén más tranquilos”, contó el joven de 29 años.

Misael señaló que si bien nunca se hizo una prueba de COVID-19, “sí tuvo gripa en varias ocasiones”, por lo que no descarta que en alguna de ellas hubiera contraído el virus o alguna influenza.

Por último, consideró que el hecho de que ahora se lleva a cabo la inmunización de la ciudadanía en estos puntos, instalados tanto por parte del IMSS, como de del ISSSTE, facilita el acceso al biológico a toda la ciudadanía, además de que los motiva porque no hay tanta burocracia como al inicio.

Vacunación concluye este mes

Fue el pasado martes 12 de abril cuando el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno federal concluirá con las jornadas de vacunación contra COVID-19 a finales de este mes, por lo cual los diferentes sistemas de salud intensificaron los esfuerzos para lograr que la mayoría de los adultos cuenten con sus tres dosis contra el virus.

En el caso del IMSS en Jalisco, dispuso de módulos de vacunación en distintos puntos de la ciudad, como lo hizo este domingo en el Zoológico de Guadalajara, la alcaldía de Guadalajara en el Centro Tapatío y la Basílica de Zapopan.

En cuanto a las clínicas, la vacuna se aplicará en las UMF 3, 34, 48, 51, 78, 88 y 92 en Guadalajara; en las 53, 171 y 178 en Zapopan; en las UMF 93 y 184 en Tonalá, la 128 en Tesistán, y en la UMF 39 en Tlaquepaque. También se aplicará en en Amatitán, Arandas, Cihuatlán, El Arenal, El Salto, Etzatlán, Lagos de Moreno, Magdalena, Ocotlán, Puerto Vallarta, Tala, Tepa, Tuxpan, Villa Corona y Zapotlanejo.

Los patrones también pueden solicitar la aplicación de la vacuna para sus colaboradores.

El Sistema de Salud Jalisco informó que estará aplicando la vacuna en los siguientes Centros de Salud:

Centro de Salud 1: Churubusco # 143, col. La Perla.

Centro de Salud 3: Mezquitán # 2111, col. La Guadalupana.

Centro de Salud 4 Yugoslavia: Av. Juan de Dios Robledo # 230, col. La Penal.

Centro de Salud San Andrés II: Andrés Bello # 3419, col. San Andrés.

Por último, el ISSSTE indicó que el biológico se estará aplicando de lunes viernes de 8:00 a 19:00 horas, en todas las clínicas de medicina familiar del ISSSTE: 1, 2, 3, la Clínica de Especialidades, Centro de Cirugía Simplificada, Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En el interior del Estado, se aplicará también en las Clínicas Hospital de Ciudad Guzmán y Puerto Vallarta, así como las clínicas de medicina familiar de Autlán de Navarro y Lagos de Moreno, añadió el organismo.

JM