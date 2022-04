COVID en Jalisco: IMSS y Sector Salud implementan campaña de vacunación intensiva

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que durante el mes de abril, junto con el Sector Salud federal, se lleva a cabo una campaña intensiva de vacunación contra COVID-19 en diversas Unidades Médicas del Instituto en todo el país, con el objetivo de vacunar a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra esta enfermedad, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el refuerzo de la tercera dosis.

La coordinadora auxiliar en Salud Pública del IMSS en Jalisco de la dependencia, Silvia del Carmen Valencia Espinosa, detalló que se aplica la vacuna AstraZeneca en la Zona Metropolitana de Guadalajara, así como en Puerto Vallarta y el resto en otros municipios a los derechohabientes y la población en general.

“No se necesita cita previa, solo es necesario acudir a donde la vacuna sea aplicada y solicitarla con una identificación oficial”, dijo.

Valencia Espinosa indicó que la aplicación se realizará lo mismo dentro de las UMF que en puntos de alta afluencia en cada municipio, y también acudirán a empresas que lo soliciten mediante el correo electrónico empresas.prevenimss@imss.gob.mx especificando el número de trabajadores que serán inmunizados.

Las personas, derechohabientes y no derechohabientes, pueden acudir en horarios matutino, de 8:00 a 14:00 horas, y vespertino, de 15:00 a 19:00 horas.

Se deben mantener las medidas de higiene para evitar el contagio por COVID-19, como lavado frecuente de manos, uso de cubrebocas correctamente y sana distancia para evitar el riesgo de enfermar.

Unidades de Medicina Familiar (UMF):

No. 3, No. 48, No. 34, No. 51, No. 78 y No. 88 de Guadalajara; No. 53, No. 171, No. 178 y No. 182 de Zapopan; No. 93 y No. 184 de Tonalá; No. 11 de Amatitán; No. 44 de Arandas; No. 40 de Chapala; No. 80 de Cihuatlán; No. 12, de El Arenal; No. 5, de El Salto; No. 69, de Etzatlán; No. 177, de Lagos de Moreno; No. 97, Magdalena; No. 169, Ocotlán; No. 170 y 179, Puerto Vallarta; No. 26 Tala; No. 168, Tepatitlán; No. 19, Tuxpan; No. 27, Villa Corona; No. 47, Zapotlanejo; No. 92, Miravalle y No. 39, Tlaquepaque.

Para conocer en qué unidades se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link: http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/COVID-19/recomendaciones/IMSS-ListaNacional-Refuerzos-COVID-19.pdf

