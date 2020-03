Va a prisión ex empleada de joyería de lujo por robo calificado

Patricia “N”, la ex tesorera de Macame, joyería de lujo, fue vinculada a proceso y llevada a prisión preventiva por el presunto robo de un sobre con más de 150 mil pesos cuando laboró para dicha empresa.

Según explicó el asesor jurídico de la joyería, Héctor Miguel Lucero, Patricia “N” permanecerá cuatro meses en prisión preventiva, con la finalidad de que el Ministerio Público continúe con las investigaciones necesarias para establecer su responsabilidad.

Lo anterior fue determinado por un juez durante la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo este martes en Puente Grande, en las cuales determinó que las pruebas presentadas por el asesor jurídico fueron suficientes para perseguir el delito.

Miguel Lucero refirió previamente que Patricia “N” laboró como tesorera de Macame de 2015 a 2018 hasta que se descubrió el hurto, el cual confesó y firmó en una carta, misma que forma parte de las pruebas presentadas por el asesor jurídico.

“Durante la audiencia de hoy ella decidió reservarse el derecho a declarar, no aportó ningún dato de prueba para tratar de acreditar que no participó en este hecho, fue una defensa pasiva la de su abogado, pero esperamos que durante estos cuatro meses que va a durar la investigación propongan algún acto de investigación para acreditar que ella no participó”, explicó.

Miguel Lucero dio a conocer el pasado 28 de enero que además se sigue otra investigación por un robo superior, también presuntamente cometido por la ex empleada cuando aún estaba en el puesto, en el cual el desfalco suma más de dos millones de pesos. Sin embargo, de este no hay más detalles debido a las indagatorias continúan y aún no hay fecha para la audiencia de imputación por este delito.

