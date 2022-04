Usuarios padecen más robos durante sus trayectos en el transporte público

En enero pasado, Lupita, quien labora como agente de seguridad privada, se dirigía a su trabajo en la zona de La Cima de Zapopan. Tomó el camión y, como todas las mañanas, circulaba lleno de pasajeros. Su celular lo llevaba en una de las bolsas de su pantalón, pero al bajar, cuando quiso ver la hora, ya no lo traía.

“Ni me di cuenta quién me lo sacó de tan lleno que iba. Me dio coraje y tristeza porque uno con trabajos se hace de sus cosas para que tan fácil alguien llegue a robar. Tuve que sacar otro teléfono a pagos”.

En el último bimestre, los robos en el transporte público se han incrementado. Desde 2016 y hasta 2020, en los primeros dos meses del año no se habían reportado robos en el transporte público; sin embargo, enero y febrero pasados reportaron 141 denuncias ante el Ministerio Público de Jalisco. Y se trata de un subregistro porque muchas víctimas no reportan ante la autoridad el delito.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el mismo periodo del año pasado fueron apenas 60 denuncias.

De los 141 robos denunciados el bimestre pasado, 64 se cometieron con violencia. La mayoría ocurrió en el transporte público colectivo, como los camiones, el Tren Ligero, el Macrobús o el Peribús. Las demás denuncias correspondieron a los hurtos sucedidos a bordo de taxis o vehículos de alquiler de plataforma. La Encuesta de Satisfacción de Usuarios del Transporte Público, presentada en 2021 por el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (Imeplan), reveló que los usuarios de las rutas troncales y complementarias señalaron que en materia de seguridad se requiere un monitoreo en tiempo real de las unidades.