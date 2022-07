Usuarios del SIAPA reclaman por cobros excesivos y altos costos

Las quejas de usuarios contra el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) no paran. Cobros indebidos o excesivos, así como altos costos por realizar trámites son las quejas constantes en las oficinas centrales en R. Michel, en Guadalajara.

“Resulta que el SIAPA está haciendo fraude. Recibí el recibo de junio para hacer el pago de 160 pesos, (pero) su servidor tuvo duda del cobro, puesto que se me hizo mucho. Fui a las oficinas del SIAPA y me dicen que es por no haber pagado el mes de mayo, pero estoy seguro que pagué. Pregunté a los vecinos y se dieron cuenta que también les dieron un cargo de 69 pesos”, explicó un habitante de la colonia Mezquitán Country.

Otro vecino, Daniel Chávez, reclamó: “Me están cobrando por un baño que tengo en una casa 500 pesos, por eso voy a solicitar un medidor porque estoy pagando cuota fija. Somos mi esposa y yo, pero no gastamos eso… se me hace mucho”.

Una mujer llegó a las oficinas del SIAPA para quejarse de que le llegó un recibo de 50 mil pesos, aunque es de un terreno. “No hay ni medidor, pero ahí aparece que sí”, dijo la entrevistada, quien prefirió omitir su nombre para evitar problemas.

Aurora Medina se quejó de la tarifa. “Yo no pagué porque me harán aclaraciones. La persona que pasa a tomar la lectura no la toma y me hacen un recibo como si fuera el mínimo, pero no es el mínimo, es el máximo”.

Otro usuario refirió que paga 400 pesos en promedio, lo que se le hace muy alto. “Mi tubería tenía fuga, ya puse nueva y de todos modos se me hace mucho. A otra gente le sale 70 pesos más barato el recibo”.

Se solicitó la versión del SIAPA ante los reclamos de los ciudadanos, pero no se ha obtenido respuesta.