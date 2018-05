Usuarios de la 626, entre el caos y la sorpresa

Aunque hubo anuncios previos sobre el aumento en el pasaje de la ruta 626 y del retiro de unidades por parte de la Secretaría de Movilidad (Semov) para aquellas que cobraran nueve pesos en lugar de los siete autorizados, la mañana de este miércoles hubo confusión entre usuarios que entre siete y ocho de la mañana padecieron para tomar su pasaje, mientras las autoridades solicitaban camiones de apoyo a otras rutas para suplir a las que sancionaban.

Bertha Leticia Salazar esperaba junto con su marido, Leonardo Torres, cómo tomar su camión la mañana de este miércoles en el parque Revolución. Ambos veían hacia un lado y hacia el otro la fila de unidades paradas por la Semov sin localizar alguna que los llevara a su destino, en Villas del Ixtépete.

“¿Quieren cobrar nueve pesos? Pues mal hecho, sobre todo porque es muy mal servicio, nos llevan como manojo de hediondilla. Van hablando por teléfono, a veces se la avientan desde aquí hasta su destino hablando, juegan carreras. Deberían ser más atentos, lo ven grande a uno ya y lo dejan parado en las esquinas por pagar por bienevales”.

Ricardo Arias ya sabía desde este martes que comenzarían con los nuevos cobros. “Pero no se pensó que se iba a hacer el caos así. Estoy en desacuerdo con los cobros, no cumplen, es muy malo el servicio, una cosa es que tengan transporte nuevo y otra cosa es el servicio. Los choferes están mal capacitados”.

En su experiencia los conductores aún hablan por teléfono mientras conducen, se corretean, acosan a las mujeres, se le meten a otros conductores y hasta le avientan los camiones a los ciclistas. “Hacen lo que quieren”.

Sin embargo, el problema es de las autoridades, aseveró. “No tienen los tamaños suficientes para ponerlos en su lugar. No tiene que hacer operativos, están apagando el fuego cuando no tienen que dejar que se prenda, y mientras ellos hagan sus contubernios con los sindicatos así va a ser”.

“Mientras no les pongan un correctivo pero de veras, no tengo nada en contra de ellos pero la verdad que el servicio es malito”, coincidió Bertha Leticia.

Lucina Marín tampoco sabía de la situación, ni siquiera del aumento el que, dijo, no se le hace justo. “A veces hay mal servicio, se paran mal en las esquinas, aquí hay un desorden, se paran donde quieren y traen corriendo a toda la gente y a veces los choferes se desesperan y se quieren ir o no nos dan la parada. Para subir el pasaje es injusto, no nos va a alcanzar”.

Concesionarios de dicha ruta anunciaron que a partir de este miércoles comenzarían a cobrar nueve pesos porque, dijeron, ya cumplían con el esquema de ruta-empresa y un amparo promovido por sus representantes legales les permitía los nuevos cobros.

Sin embargo las autoridades reviraron que el sentido del amparo era mantener el acuerdo publicado el 13 de julio de 2017, de no aumentar tarifas si no se cumplen con los requisitos.

