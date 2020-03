Usuarios alertan por deficiencia en nuevo sistema de prepago

Felicitas toma la ruta 632 -ahora T 17- tres veces a la semana, la cual cobra nueve pesos con 50 centavos desde el sábado. Sin embargo, como muchos usuarios, normalmente le pone 10 pesos porque no hay monedas de 50 centavos de cobre y las de plata, más pequeñas, no las acepta.

Además de ello, otra de las dificultades con el sistema de prepago es que, si no caen rápido las monedas puede que se reinicie el conteo a medio pago. También hay problemas con el pago con tarjeta, pues las máquinas no funcionan y en cambio, aunque se tenga saldo, dice “Fuera de tiempo”.

Otros usuarios, como Erik, quien usa diferentes camiones con sistema de prepago, señalaron que la falta de comunicación a los usuarios les afectó: “No avisan que subirán la tarifa. Tuve que bajarme y buscar quién me diera cambio, pero pago los 10 pesos”, dijo.

Pero también coincidieron en que al poner monedas es más tardado, lo que desemboca en maltratos de los choferes a los usuarios.

“Es lento, tienes que tener cambio desde antes”, indicó Enrique González quien usa el camión dos veces a la semana y no sabía que existían las tarjetas de prepago.

Javier Zapata, también usuario, reclamó también la falta de cambio. Agregó que ha buscado las tarjetas de prepago, pero tendría que ir al Tren Ligero por ella, mientras él vive en La Cima, Zapopan.

“¿Por qué antes de instalar este problema no ubican diferentes puntos de venta accesibles a todo el mundo?”, cuestionó.

En un foro aparte, Miguel Ángel Sánchez de Santiago, director de transporte de pasajeros de la Secretaría de Transporte del Estado (Setran) informó que la mitad de los camiones que operan bajo el modelo de ruta empresa ya tienen activo el sistema de prepago electrónico y a finales de abril debe estar operando en todas las unidades.

Recordó que contar con el pago electrónico activado es uno de los requisitos que deben cumplir los transportistas para aspirar acceder al fondo de 500 millones de pesos (MDP) que ofreció Gobierno del Estado para apoyarlos en la renovación de unidades.

Sostuvo que en ese mismo plazo tendrá habilitados 700 puntos de recarga para las tarjetas de prepago, aunque por cuestiones de espacio será complicado que haya máquinas de reposición a bordo de los camiones.

Sobre las quejas por el cobro excesivo en algunas rutas que no dan cambio, cuando no se deposita exacta la tarifa, el funcionario dijo que el objetivo es que con el pago electrónico se solucionen esos señalamientos. Recordó que la norma técnica sobre el pago electrónico no obliga a dar cambio.

“La intención no es que dé cambio, sino que sean pagos electrónicos. Tenemos que alcanzar en el plazo (abril) estamos a marchas forzadas con los procesos y poder cumplir las expectativas”, dijo.

Detalló que actualmente una, de las cuatro empresas autorizadas para que los transportistas contraten la instalación de equipos de prepago, cuenta con equipos que dan cambio.

